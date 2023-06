Président de l’ASCO sur les relations patient-médecin

Vous ou votre proche avez reçu un diagnostic de cancer. Lorsque vous commencez un traitement, vous comptez sur votre équipe soignante pour vous guider à travers un état de santé physiquement et émotionnellement exigeant.

Mais pour les meilleurs soins possibles, votre relation avec votre équipe soignante doit être un partenariat actif. Vos médecins s’efforceront de vous donner des informations claires et honnêtes sur ce qui se passe dans votre corps. En retour, vous devez vous renseigner sur vos options de traitement, savoir à quoi vous attendre et être ouvert sur vos besoins et votre expérience de traitement. De cette façon, votre traitement sera ce qui vous convient.

En fait, selon Eric Winer, MD, un bon partenariat patient-médecin est la pierre angulaire des soins cliniques et de la recherche. Winer est directeur du Yale Cancer Center et médecin en chef du Smilow Cancer Hospital. Il est également président de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Une grande partie de son engagement envers les soins aux patients découle de son expérience personnelle en tant que patient à la fois dans l’enfance et à l’âge adulte. C’est pourquoi il a choisi « le partenariat avec les patients » comme thème présidentiel pour la conférence ASCO 2023.

« C’était un thème très délibérément choisi. Je fais beaucoup de choses et j’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J’ai enseigné, j’ai fait de la recherche, j’ai soigné des patients. Mais tout ce que je fais est fondamentalement basé sur les soins aux patients et est né de mon intérêt à rendre les soins aux patients aussi bons que possible pour tout le monde », a déclaré Winer.