Les Républicains de la Chambre envisageront une autre mesure provisoire pour maintenir le financement du gouvernement si la date limite du 17 novembre arrive et que le processus d’attribution des crédits n’est pas terminé, a déclaré dimanche le président Mike Johnson.

“Notre première priorité est d’obtenir un financement du gouvernement”, a déclaré le républicain de Louisiane sur “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Notre équipe est prête et travaille comme une machine bien huilée.”

Il a souligné que la facture d’énergie et d’eau avait été adoptée un jour après avoir pris le marteau, “et nous avançons le plus vite possible et essayons de respecter les délais”.

Mais si l’échéance arrive et que “nous ne sommes pas en mesure de terminer [as] C’est un travail détaillé et cela prend du temps, nous examinerons une autre mesure provisoire”, a déclaré Johnson. “Si nous manquons de temps sur le calendrier, nous aurons peut-être besoin d’un peu plus pour le terminer.”

L’objectif des conservateurs de la Chambre, a-t-il ajouté, est de réduire les dépenses crédibles, car « nous sommes hantés par la dette fédérale, 33 600 milliards de dollars… nous devons toujours garder cela à l’esprit ».

Les Républicains veulent également diminuer « le gouvernement fédéral éveillé et armé » tout en réduisant les dépenses et en s’assurant qu’il y ait des responsabilités, a déclaré Johnson.

“Tout cela entre dans l’équation du débat, quel que soit le chiffre final”, a-t-il déclaré. “Nous avons travaillé dur pour y parvenir et vous verrez cela se produire dans les prochains jours.”

Il a ajouté qu’il préférerait, s’il devait y avoir une mesure provisoire de financement, fixer la date limite au 15 janvier.

“Souvent, le Sénat essaie de bloquer la Chambre et de proposer un projet de loi omnibus”, a-t-il déclaré. “Nous ne faisons pas cela. Nous avons des projets de loi sur un seul sujet et notre projet de loi de crédits distinct. Pousser cela jusqu’en janvier, je pense, nous aiderait dans notre effort.”

Johnson a également été interrogé dimanche sur l’avenir de la règle qui permet à un membre de la Chambre de quitter le siège du président de la Chambre, qui a été utilisée pour évincer son prédécesseur, le représentant Kevin McCarthy, R-Calif.

“Tout le monde m’a dit que la règle devait changer”, a-t-il déclaré. “Je n’en ai pas peur parce que je vais travailler ouvertement [on] la transparence avec chaque membre et tout le monde comprendra pleinement ce que nous faisons et pourquoi cela en est une grande partie. “

La règle, cependant, rend “difficile pour tout orateur” de faire son travail, donc “nous aurons quelques discussions à ce sujet mais ce n’est pas ma priorité absolue”.

“J’ai dit dans mon discours lorsque j’ai prêté serment [I want] “Je veux décentraliser le pouvoir”, a-t-il déclaré. “Je veux responsabiliser notre président, les commissions compétentes et toutes les personnes talentueuses de la Chambre et les faire participer davantage aux grandes décisions et situations du processus et assurer un ordre régulier. . Si nous faisons cela, nous n’aurons pas à nous soucier d’une motion d’annulation. »

Lorsqu’on lui demande s’il pense que l’enquête de mise en accusation du président Joe Biden deviendra une mise en accusation officielle, il sait que les présidents des commissions derrière l’enquête “travaillent méthodiquement”, mais qu’une mise en accusation ne sera pas utilisée pour des “jeux politiques partisans” comme les démocrates. contre Donald Trump à deux reprises.”

Il a déclaré qu’il envisageait également une assignation à comparaître pour faire comparaître Hunter Biden devant le Congrès.

“Je pense que les temps désespérés appellent des mesures désespérées”, a-t-il déclaré. “C’est peut-être en retard.”

Il a dit qu’il parlerait avec les avocats impliqués, mais en même temps “nous essayons d’avancer de manière agressive”.

“Je pense que les Américains doivent ces réponses et se méfient de tout cela”, a-t-il déclaré. « Les preuves que nous avons rassemblées jusqu’à présent confirment ce que beaucoup d’entre nous craignent comme le pire. Comme Jamie Comer aime à le dire : « Les disques de Nank ne mentent pas ». Nous disposons de nombreuses preuves, les points sont en train d’être reliés et nous verrons où cela nous mènera. »