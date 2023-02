Président de fraternité, étudiant en sciences parmi les victimes de la fusillade

EAST LANSING, Michigan (AP) – Un étudiant était président d’un chapitre de fraternité. Une autre était une étudiante en sciences avec de bons souvenirs de ses jours en tant qu’athlète au lycée – et la troisième était une bénévole fréquente qui voulait devenir pédiatre.

La famille et les amis ont pleuré la mort de trois étudiants de la Michigan State University tués lors d’une fusillade lundi soir qui a gravement blessé cinq autres personnes. Anthony McRae – le tireur de 43 ans ayant déjà commis une infraction avec une arme à feu – s’est suicidé quelques heures plus tard lorsque la police, alertée par un pronostiqueur qui a reconnu le suspect sur des photos, l’a confronté à environ 8 kilomètres du campus d’East Lansing. .

Les trois étudiants qui ont été tués venaient de la banlieue de Detroit. Les noms des cinq blessés n’ont pas été dévoilés.

Parmi les personnes tuées se trouvait Alexandria Verner, une junior de Clawson, dont le profil LinkedIn indiquait qu’elle étudiait la biologie et l’anthropologie intégrées.

Diplômé en 2020 de Clawson High School, Verner « était et est incroyablement aimé de tous », a déclaré mardi le surintendant du district Billy Shellenbarger dans un communiqué. « Elle était une étudiante formidable, une athlète, une leader et un exemple de gentillesse chaque jour de sa vie.

“Si vous la connaissiez, vous l’aimiez et nous nous souviendrons à jamais de l’impact durable qu’elle a eu sur nous tous”, a déclaré Shellenbarger, ajoutant que les parents, la sœur et le frère de Verner étaient “en deuil mais ressentent certainement déjà le soutien édifiant de cette formidable communauté. ”

La biographie Twitter de Verner dit : « Je ne peux pas m’empêcher de rêver » et présente des photos et des vidéos des matchs de basket-ball et de volley-ball de Clawson.

Brian Fraser, un étudiant de deuxième année qui fréquentait l’école secondaire Grosse Pointe South, a également été tué.

Fraser était président de la section de l’État du Michigan de la fraternité Phi Delta Theta, qui a déclaré mardi dans un communiqué que ses membres avaient “le cœur brisé”.

“Brian était notre chef et nous l’aimions”, a déclaré la fraternité. «Il se souciait profondément de ses frères Phi Delt, de sa famille, de la Michigan State University et de Phi Delta Theta. Brian nous manquera beaucoup et nous pleurerons profondément sa mort alors que notre chapitre se soutient pendant cette période difficile.

La police universitaire a identifié la troisième victime comme étant Arielle Anderson, une junior diplômée de l’école secondaire Grosse Pointe North.

Anderson aimait les enfants et prévoyait de devenir pédiatre, ont déclaré des membres de la famille à la chaîne de télévision de Detroit WXYZ. Elle a également fait du bénévolat auprès des personnes âgées.

“Elle est gentille, aimante, attentionnée, compatissante, motivée” et “très axée sur la famille”, a déclaré sa grand-mère maternelle April Davis au Detroit Free Press.

Jon Dean, surintendant des écoles de Grosse Pointe, a pleuré la perte d’anciens élèves de son district dans une lettre ouverte.

“Je ne peux même pas traiter ce que je viens d’écrire”, a écrit Dean. “C’est avec beaucoup de tristesse que je vous apporte cette nouvelle et mes pensées vont aux nombreuses familles qui souffrent d’un autre acte de violence insensé.”

—-

Flesher a rapporté de Traverse City, Michigan.

John Flesher et Joey Cappelletti, Associated Press