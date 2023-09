"Président de Bharat": L’invitation au dîner du G20 suscite un grand buzz

Le terme « Président de Bharat » a été utilisé pour la première fois dans une invitation officielle aux chefs d’État participant au sommet du G20 du week-end, remplaçant le traditionnel « Président de l’Inde ». Cela marque un changement de nomenclature important sur la scène internationale alors que le pays accueille le méga-événement.

L’invitation du président Draupadi Murmu aux dirigeants étrangers et aux ministres en chef du G20 pour un dîner le 9 septembre indique : « Président de Bharat » au lieu de « Président de l’Inde ».

Les responsables affirment qu’il s’agit du premier changement dans la nomenclature indienne d’un événement officiel.

Le terme « Bharat » figure également dans la Constitution, soulignent les responsables. « L’Inde, c’est-à-dire Bharat, sera une Union d’États », dit l’article 1 de la Constitution.

« Bharat » a également été utilisé dans une brochure du G20 remise aux délégués étrangers, intitulée « Bharat, la mère de la démocratie », pour souligner, dans le cadre de la présidence indienne du G20, sa riche philosophie démocratique depuis des milliers d’années.

« À Bharat, c’est-à-dire l’Inde, obtenir le consentement du peuple en matière de gouvernance fait partie de la vie depuis les débuts de l’histoire », sont les premiers mots du livret.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a été parmi les premiers à saluer ce grand changement. « RÉPUBLIQUE DE BHARAT – heureuse et fière que notre civilisation avance avec audace vers AMRIT KAAL », a-t-il posté sur X, anciennement Twitter.

Alors que les dirigeants du BJP ont salué cette décision, l’invitation présidentielle a suscité une vive réaction de la part de l’opposition.

« La récente décision du BJP de changer la référence de « Président de l’Inde » à « Président de Bharat » sur les invitations officielles au sommet du G20 a fait sourciller et déclenché un débat public. Comment le BJP peut-il abattre « l’INDE » ? Le pays ne le fait pas. appartiennent à un parti politique ; il appartient à 135 millions d’Indiens. Notre identité nationale n’est pas la propriété personnelle du BJP qu’il peut modifier selon ses caprices et ses fantaisies », a déclaré Raghav Chadha, chef du parti Aam Aadmi (AAP).

Les dirigeants du Congrès ont également pris pour cible le BJP.

Article 52 – Constitution de l’Inde. Il y aura un président de l’INDE On ne peut pas être plus explicite que ça – Est-ce possible ??????? pic.twitter.com/9OoPcLBktW – Manish Tewari (@ManishTewari) 5 septembre 2023

Ce à quoi le président du BJP, JP Nadda, a rétorqué.

कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर Qu’est-ce que c’est que ça? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वाल Est-ce que « भारत माता की जय » के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवै धानिक… – Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) 5 septembre 2023

Il y a à peine deux jours, la suggestion selon laquelle le pays devrait s’appeler Bharat au lieu de l’Inde était venue du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le mentor idéologique du parti au pouvoir.

« Nous devons arrêter d’utiliser le mot Inde et commencer à utiliser Bharat. Parfois, nous utilisons Inde pour faire comprendre à ceux qui parlent anglais. Cela vient comme le courant. Cependant, nous devons arrêter d’utiliser cela… Le nom du pays Bharat restera Bharat partout où vous allez dans le monde. À l’oral et à l’écrit, il faut dire Bharat », a déclaré le chef du RSS, Mohan Bhagwat.

Le débat Inde contre Bharat s’est intensifié après que l’alliance d’opposition a adopté l’acronyme INDIA – Indian National Developmental Inclusive Alliance – en juillet.

« Le combat se déroule entre la NDA et l’INDE, entre le Premier ministre Narendra Modi et l’INDE, entre leur idéologie (celle du BJP) et l’INDE. Vous savez ce qui se passe lorsque quelqu’un s’oppose à l’Inde et qui gagne », a expliqué Rahul Gandhi lors d’une conférence de presse.

Le nom a déclenché une énorme réaction de la part du BJP au pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi accusant l’opposition d’essayer de blanchir ses « péchés » en utilisant le nom à mauvais escient. « Ils ont changé leur nom d’UPA en INDE pour cacher leurs complots contre les pauvres… Le nom INDE n’est pas pour montrer leur patriotisme mais avec l’intention de voler le pays », a-t-il déclaré.