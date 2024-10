Président Biden : « Honnêtement, c’est plutôt choquant » : la chef du GOP, Anna Paulina Luna, surprise par la réponse de Biden à l’ouragan

Le président américain Joe Biden et la membre du Parti républicain Anna Paulina Luna

Dans un moment rare de collaboration au-delà des lignes partisanes, Anna Paulina Luna un Républicain de Floride et membre du House Freedom Caucus ultra-conservateur, a félicité le président américain Joe Biden pour sa réponse aux récentes catastrophes naturelles. Luna, dont le quartier a été durement touché par Ouragan Milton, a déclaré qu’elle avait été surprise de recevoir un appel du président la semaine dernière, lui demandant comment elle et ses électeurs allaient.

« Je ne m’attendais pas à ça », a déclaré Luna Fox Nouvelles Numérique. « Je lui ai parlé au téléphone pendant environ 10 minutes. La première chose qu’il m’a demandé était de savoir ce dont j’avais besoin pour mes électeurs, et nous avons discuté des problèmes avec lui. FEMA « .

Luna, une députée pour son premier mandat connue pour ses vives critiques à l’égard de l’administration Biden, a rencontré le président en personne lors de sa visite en Floride pour évaluer les dégâts causés par la tempête. Elle a qualifié leur discussion de « approfondie », axée sur les réformes de l’aide en cas de catastrophe et la réponse de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Luna a reconnu l’administration Biden et ses efforts pour gérer la situation. « J’ai évidemment été très critique envers Président Biden dans le passé, mais le fait qu’il intervienne et prenne le contrôle pour aider pour les bonnes raisons était honnêtement un peu choquant pour moi », a-t-elle déclaré.

Leurs conversations ont porté sur le rétablissement de la Floride et les conséquences de l’ouragan Helene en Géorgie et en Caroline du Nord. Luna a plaidé pour des changements au programme national d’assurance contre les inondations et a poussé à des améliorations dans la réponse de la FEMA, en particulier en ce qui concerne le nettoyage des débris. Elle a également critiqué le paiement de 750 $ versé par la FEMA aux survivants de la catastrophe, le jugeant insuffisant. « Biden a accepté et a dit que c’était une » bande de bêtises « , ce qui est vrai à 100% », a déclaré Luna.

Malgré ses éloges pour la réponse fédérale, Luna reste déterminée à tenir la FEMA pour responsable, tout en rejoignant un groupe bipartisan de législateurs appelant à une session d’urgence anticipée du Congrès pour aborder le financement des secours en cas de catastrophe. Cependant, le président Mike Johnson, R-La., a indiqué que le Congrès ne se réunirait à nouveau qu’après le jour du scrutin.