"Président assis corrompu": Donald Trump attaque Joe Biden

L’ancien président américain Donald Trump a rejeté son inculpation pour mauvaise gestion des secrets gouvernementaux comme un « abus de pouvoir odieux » alors qu’il s’adressait à ses partisans après avoir plaidé non coupable mardi à des dizaines de chefs d’accusation criminels.

« Aujourd’hui, nous avons été témoins de l’abus de pouvoir le plus diabolique et le plus odieux de l’histoire de notre pays. Chose très triste à regarder, un président en exercice corrompu a fait arrêter son principal opposant politique sur des accusations fausses et fabriquées dont lui et de nombreux autres présidents seraient coupables. , en plein milieu d’une élection présidentielle dans laquelle il perd très mal », a déclaré Trump après son retour de son audience de mise en accusation à Miami sur son terrain de golf à Bedminster, New Jersey.

