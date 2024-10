Présidence hongroise du Conseil : débat avec le Premier ministre Viktor Orbán | Actualité

[ad_1]

Dans sa déclaration liminaire, la Présidente du Parlement, Roberta Metsola, a fait observer que la présidence hongroise intervenait à un moment où l’Union avait connu des « avancées significatives », notamment en « souttenant l’Ukraine, en renforçant la compétitivité européenne et en construisant une Europe plus stable et plus sûre ». Elle a rappelé que le Parlement était la demeure de la démocratie, « au sein de laquelle l’État de droit et la liberté d’expression sont sacro-saints » et où « nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord, mais nous laissons toujours la place à un partage respectueux des points de vue ».

« L’UE doit changer », a déclaré le Premier ministre Viktor Orbán, ajoutant que la présidence hongroise entendait représenter la voix et le catalyseur du changement. Selon M. Orbán, la situation de l’UE est beaucoup plus grave qu’en 2011, lors de la première présidence hongroise de l’UE, citant la guerre en Ukraine, l’escalade des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, les migrations, les risques pour l’espace Schengen et la perte de compétitivité de l’Europe au niveau mondial.

Il s’est engagé à ce que la Hongrie soit un médiateur honnête et constructif assurant la présidence tournante du Conseil de l’UE, y compris sur les 52 dossiers législatifs en suspens qui doivent être finalisés, prêts à entamer des négociations interinstitutionnelles avec le Parlement. .

Il a souligné que la compétitivité constituait une question essentielle pour la présidence, notant que la croissance économique de l’UE au cours des deux dernières décennies avait été nettement inférieure à celles de la Chine et des États-Unis, la part de l’UE. dans le commerce mondial diminuant également. Soulignant que les prix de l’énergie constituaient un obstacle majeur, M. Orbán a déclaré « l’abandon des sources d’énergie russes a entraîné une perte importante de croissance du PIB dans l’UE ».

« Nous ne devons pas croire que la transition verte offre en soi une solution au problème », a-t-il déclaré, ajoutant que la décarbonisation avait entraîné un ralentissement de la productivité et des pertes d’emplois.

Sur la question des migrations, M. Orbán a déclaré « sans plateformes extérieures, nous ne pouvons pas protéger les Européens de la migration illégale ». « Le système d’asile européen ne fonctionne tout simplement pas. La migration illégale a entraîné une augmentation de l’antisémitisme, de la violence à l’égard des femmes et de l’homophobie », a-t-il affirmé. Il a également proposé d’organiser régulièrement des « sommets Schengen » et insisté pour que la Bulgarie et la Roumanie deviennent membres à part entière de la zone de libre circulation d’ici la fin de l’année.

En matière d’élargissement, M. Orbán a appelé à accélérer l’adhésion des pays des Balkans occidentaux et a souligné « sans l’adhésion de la Serbie, nous ne pourrons pas stabiliser les Balkans ».

Le Premier ministre hongrois a plaidé en faveur d’une industrie de la défense européenne, d’un secteur agricole compétitif et favorable aux agriculteurs, et de l’importance de la politique de cohésion de l’UE. « Les fonds de cohésion ne constituant ni une charité ni un don, mais l’une des formes de politique d’investissement les plus importantes dans l’UE et sont une condition préalable à l’équilibre du marché unique », at-il déclaré .

Réponse de la Présidente de la Commission

En réponse au Premier ministre Viktor Orbán, Ursula von der Leyen a insisté sur l’engagement de l’UE à soutenir la Hongrie après les récentes inondations et a souligné trois priorités essentielles : l’Ukraine, la compétitivité et les migrations.

Elle a évoqué la position de la Hongrie à l’égard de la Russie, déplorant qu' »un État membre en particulier » tente toujours d’acheter des combustibles fossiles à la Russie malgré l’engagement de l’UE d’être indépendante sur le plan énergétique.

Sur la question des migrations, elle a condamné la décision de la Hongrie de libérer des passeurs condamnés et a remis en question sa politique en matière de visas, notamment en ce qui concerne l’invitation de ressortissants russes à entrer dans l’UE sans contrôles supplémentaires, avertissant que cette politique « fait peser un risque sur la sécurité, non seulement de la Hongrie, mais aussi de tous les États membres ».

Soulignant le potentiel du pays au sein de l’UE, elle l’a exhorté à « servir la cause de l’unité européenne » plutôt que de s’écarter des valeurs partagées.

L’intégralité de son discours est disponible ici.

Intervenants des groupes politiques

Une majorité d’intervenants au Parlement a exprimé le Premier ministre hongrois pour son bilan depuis que le pays assume la présidence du Conseil, ainsi que pour avoir transformé la Hongrie en un régime hybride, sapé la lutte de l’Ukraine contre l’agression russe et collaboré avec des régimes illibéraux à Moscou et à Pékin.

La plupart des intervenants se sont déclarés préoccupés par le manque total de respect pour les valeurs européennes dont a fait preuve le Premier ministre hongrois, ainsi que par les allégations de corruption endémique en Hongrie. De nombreux députés ont exprimé leur solidarité avec le peuple hongrois souffrant des restrictions imposées par leur gouvernement à l’indépendance de la justice, à la liberté de la presse et à la société civile. Plusieurs ont fait valoir que c’était une erreur de confier la présidence tournante à la Hongrie et ont demandé une suspension de ses droits de vote au Conseil dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7.

D’autres intervenants ont exprimé leur désaccord, félicitant le gouvernement hongrois pour sa position sur les questions migratoires et pour avoir placé la compétitivité au premier rang de ses priorités. Ils ont salué la Hongrie défendante des valeurs traditionnelles et ont profité de l’occasion pour faire valoir que les politiques de transition écologique et la lourdeur des règles européennes détruisaient l’économie européenne.

Vous pouvez visionner l’enregistrement du débat ici.