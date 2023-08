Présidence américaine du Conseil de sécurité de l’ONU

WASHINGTON – Les États-Unis ont pris mardi la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d’août, une présidence prévue qui intervient alors que l’organisme international est aux prises avec l’effondrement de la Black Sea Grain Initiative.

L’initiative agricole historique négociée par l’ONU entre l’Ukraine et la Russie s’est effondrée le mois dernier après près d’un an de mise en place, suscitant des craintes de famine dans les pays qui dépendent de l’Ukraine et de la Russie pour le pain et d’autres aliments de base.

L’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a critiqué la sortie de Moscou de l’accord le mois dernier, la qualifiant de « nouveau coup porté aux plus vulnérables du monde ».

« C’est vraiment un autre acte de cruauté », a déclaré Thomas-Greenfield dans de brèves remarques avant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU le 17 juillet. « Voici à quoi cela ressemble lorsqu’un pays décide de prendre l’humanité en otage. L’essentiel est le suivant : Le monde a besoin de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire. Et tous les États membres doivent s’unir et exhorter la Russie à revenir sur sa décision, à reprendre les négociations, à étendre, étendre et mettre pleinement en œuvre cette initiative », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de l’accord, plus de 1 000 navires transportant près de 33 millions de tonnes métriques de produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens fatigués par la guerre d’Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi, anciennement connus sous le nom de Yuzhny.

L’accord aussi facilité le transport de 725 167 tonnes de blé sur les navires du Programme alimentaire mondial vers certains des pays les plus touchés par l’insécurité alimentaire au monde, notamment l’Afghanistan, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

Ces derniers mois, cependant, la Russie est devenue de plus en plus critique à l’égard de l’accord, affirmant qu’il est pondéré pour favoriser Kiev par rapport à Moscou.

La Russie a averti que si l’Initiative céréalière de la mer Noire n’incorporait pas les produits d’engrais dans les exportations, Moscou ne renouvellerait pas l’accord. Contrairement à la nourriture, les engrais n’ont pas encore été expédiés vers des destinations mondiales.

« Ce n’est pas l’accord que nous avons conclu le 22 juillet », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’un point de presse le 26 avril.

Après le départ de Moscou de l’Initiative céréalière de la mer Noire, les forces russes ont fait pleuvoir des missiles sur les ports et les installations agricoles ukrainiens, faisant grimper les prix du blé pendant trois jours.

La chorégraphie diplomatique d’assumer la présidence du Conseil de sécurité – largement considérée comme procédurale – donne aux États-Unis l’occasion de fixer l’ordre du jour des débats du mois prochain.

Thomas-Greenfield discutera des objectifs américains pour le mois prochain lors d’un briefing mardi. Les priorités devraient inclure la défense des droits de l’homme et les moyens d’atténuer l’insécurité alimentaire.

Elle devrait également annoncer jeudi un débat de haut niveau qui sera présidé par le secrétaire d’État Antony Blinken.