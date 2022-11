Presicce : la jolie ville italienne paie 30 000 $ pour s’y installer

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à la newsletter Unlocking Italy de CNN Travel pour obtenir des informations d’initiés sur les destinations les plus appréciées d’Italie et les régions moins connues afin de planifier votre voyage ultime. De plus, nous vous mettrons dans l’ambiance avant de partir avec des suggestions de films, des listes de lecture et des recettes de Stanley Tucci.

(CNN) — Des villes à travers l’Italie se sont précipitées pour lancer des programmes intelligents visant à attirer de nouveaux résidents pour relancer leur fortune ces dernières années.

Des maisons délabrées vendues pour un peu plus d’un dollar aux maisons prêtes à occuper à des prix cassés, il y a eu une frénésie de concurrence.

La ville pittoresque de Presicce dans la région ensoleillée des Pouilles est la dernière à entrer dans le jeu avec une offre alléchante. Les responsables disent qu’ils paieront jusqu’à 30 000 euros (environ 30 000 dollars) pour acheter un logement vide et s’installer.

Mieux encore, les maisons mises en vente dans le cadre de la transaction sont proposées à partir d’environ 25 000 euros. Comme d’autres propriétés bon marché en vente à travers l’Italie, elles ont été longtemps abandonnées par leurs propriétaires d’origine.

Et en prime, l’emplacement est incroyable, entouré par la nature de la région du Salento dans le talon de la botte italienne et à proximité des plages de poudreuse et des eaux turquoises de Santa Maria di Leuca.

Les autorités de Presicce espèrent que l’offre d’une incitation en espèces insufflera une nouvelle vie à leur ville en voie de dépeuplement, où les nouveau-nés sont de moins en moins nombreux chaque année.

“Il y a beaucoup de maisons vides dans le centre historique construites avant 1991 que nous aimerions voir revivre avec de nouveaux habitants”, a déclaré le conseiller local Alfredo Palese à CNN. “C’est dommage de voir comment nos vieux quartiers chargés d’histoire, d’architecture merveilleuse et d’art se vident lentement.”

Les détails de l’accord sont en cours de finalisation, ajoute Palese, mais les autorités sont prêtes à lancer les candidatures dans les semaines à venir lorsque les informations seront disponibles sur le site Web de la mairie.

“Nous proposerons jusqu’à 30 000 euros aux personnes désireuses de s’installer ici et d’acheter une de ces habitations abandonnées”, précise-t-il. “Le financement total sera scindé en deux : il servira en partie à acheter une maison ancienne et en partie à la relooker, si nécessaire.”

Une histoire de deux villes

Presicce a fusionné avec la ville voisine d’Acquarica en 2019. Stock Ragemax/Adobe

Palese dit qu’une fusion en 2019 avec une communauté adjacente pour créer la plus grande ville de Presicce-Acquarica lui a légué des fonds supplémentaires pour garantir que le projet puisse se poursuivre pendant les années à venir.

“Après la fusion, conformément à la loi italienne, notre territoire élargi sera doté de plus de fonds publics, environ 1 000 000 d’euros par an pendant plusieurs années, que nous avons l’intention d’investir pour revitaliser le vieux quartier”, déclare Palese.

Ensemble, Presicce et Acquarica comptent aujourd’hui quelque 9 000 habitants, mais seulement la moitié de la population vit dans la partie la plus ancienne de la communauté.

La mairie a déjà lancé d’autres programmes pour attirer davantage de résidents, notamment des avantages fiscaux pour créer de nouvelles activités commerciales et des primes pour bébés pour les familles avec enfants.

Pour bénéficier de l’incitation de 30 000 euros, les acheteurs doivent s’installer à Presicce et acheter l’une des propriétés construites avant 1991, qui ont été cartographiées par les autorités.

Selon Palese, les prix des maisons commencent à 500 euros le mètre carré. Environ 25 000 euros devraient suffire à sécuriser un logement de 50 mètres carrés nécessitant quelques réparations.

“L’or vert”

Les biens mis en vente se trouvent dans le vieux quartier de la ville. Roberto Micoccio

Presicce retrace son histoire au moyen-âge, lorsque les colonies se sont étendues autour d’une forteresse sarrasine construite par des moines qui ont creusé des cryptes et des moulins à huile souterrains comme abris pour les survivants des raids de pirates.

Elle a acquis la réputation de “ville de l’or vert” des Pouilles pour ses oliveraies luxuriantes qui produisent de l’huile d’olive extra vierge de qualité supérieure, florissante à la Renaissance en tant que fief prospère également connu pour son vin fin, ses fromages et son commerce de bétail.

De nombreux habitants vivaient sous terre, creusant des grottes dans le terrain rocheux de Presicce.

Sous les places principales et les somptueux palais baroques se trouve un réseau de 23 chambres secrètes et moulins à huile dans lesquels les agriculteurs, connus sous le nom de trappettariont passé des mois pendant la saison des récoltes à presser les olives dans des moulins en pierre poussés par des ânes.

De nombreux bâtiments historiques ont un accès privé à des chambres souterraines où se dressent encore d’énormes moulins. Les visites guidées à travers la ville souterraine sont un point culminant touristique.

Dans le quartier ancien, les larges rues élégantes sont entrecoupées de ruelles étroites et sinueuses. Des bâtiments majestueux décorés de couleur or avec des balcons en fer forgé et des cours intérieures se mêlent à de simples habitations blanches.

Un moulin à huile souterrain. Roberto Micoccio

Il y a des palais décorés de fresques, des chapelles et des colonnes votives construites par la riche bourgeoisie rurale en roche blanc-rougeâtre.

La vecchi curti (anciennes cours) sont des habitations typiques situées dans deux quartiers pittoresques du vieux centre appelés Corciuli et Padreterno avec des jardins privés, des moulins souterrains, des agrumes et des plantes exotiques.

La campagne de Presicce offre le meilleur des Pouilles rurales avec d’anciennes chapelles en pierre solitaires en forme de dôme, des cryptes byzantines, des oliveraies avec des troncs d’arbres tordus massifs, des murs en pierre sèche violacée et des fortifications masserie des fermes rurales où des familles paysannes vivaient autrefois sous la protection de puissants seigneurs pour échapper aux attaques de pirates.

Fêtes et gastronomie

Les maisons à vendre démarrent aux alentours de 25 000 euros. Roberto Micoccio

Des itinéraires de randonnée et de vélo se déroulent à travers des paysages bucoliques parsemés de champs de pâturage de moutons et de forts en pierre abandonnés. La côte immaculée du Salento, qui s’étend entre les stations balnéaires de Gallipoli et Santa Maria di Leuca, est à un jet de pierre.

En plus des visites de moulins à huile souterrains et de festivals avec dégustations d’huile d’olive et de nourriture, les attractions comprennent un musée de la civilisation paysanne, qui présente des objets du passé.

Il y a des festivals annuels mettant en vedette la musique folklorique de Salentina, des danses, de l’artisanat antique et des foires alimentaires.

Les délices de poisson frit de Presicce, liés au culte de Saint André, sont une spécialité gourmande, aux côtés des emblématiques pâtes faites à la main, orecchiette et strascinate. D’autres délices locaux incluent des crêpes de pâtes au levain pittule farcies aux crevettes, à la morue, aux légumes – ou faites à la pizzaiolaavec olives, câpres et tomates cerises.