[Preserving Our Planet] ③ [Video] Trouver des moyens de réutiliser les anciens appareils pour le bien de notre planète – Samsung Global Newsroom

Saviez-vous que sur plus de 50 millions1 des tonnes d’électronique qui sont jetées chaque année, seulement 17 pour cent seulement sont finalement recyclées? La plupart de ces «déchets électroniques» finissent par polluer l’environnement en se retrouvant dans des décharges ou en étant incinérés. Alors que les déchets électroniques annuels devraient atteindre jusqu’à 74 millions de tonnes d’ici 2030, la communauté mondiale a commencé à prendre des mesures pour réduire la consommation et minimiser les déchets.

Animé par le désir de garder notre planète propre pour les générations à venir, Samsung Electronics s’engage régulièrement dans des efforts éco-responsables qui contribuent à établir une économie circulaire. La société explore constamment des moyens de réduire l’impact de ses produits sur l’environnement, notamment en augmentant la durée de vie des produits et en dirigeant les efforts de recyclage de leurs ressources.

Pour célébrer le Jour de la Terre 2021 (22 avril), cette série spéciale mettra en lumière les initiatives de Samsung qui ouvrent la voie à une économie circulaire. Notre premier article a examiné de plus près comment se déroulent les campagnes de recyclage de l’entreprise donner une nouvelle vie aux vieux téléphones. Le deuxième volet a ensuite examiné comment l’activité d’affichage visuel de Samsung rend ses téléviseurs plus durables en adoptant un emballage écologique et des télécommandes alimentées par des cellules solaires. Maintenant, la troisième partie de la série présente une vidéo qui montre comment Samsung augmente son utilisation de plastique recyclé en utilisant des matériaux d’anciens appareils ménagers pour fabriquer de nouvelles pièces de réfrigérateur et de machine à laver. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment Samsung utilise des matériaux recyclés pour inclure à la fois les anciens et les nouveaux appareils électroménagers dans sa vision d’économie circulaire.

1 Selon le Global E-waste Monitor 2020 by Global E-waste Statistics Partnership (GESP), la quantité de déchets électroniques en 2019 était de 53,6 millions de tonnes métriques (Mt).