Préservez vos souvenirs avec jusqu’à 55 % de réduction sur Mixbook aujourd’hui

Beaucoup d’entre nous ont l’habitude de stocker nos images sur des appareils électroniques et de les montrer à notre famille et à nos amis, mais transformer ces images en un rappel physique de souvenirs importants est un excellent moyen de revisiter ces moments. Comme l’un des Les meilleurs livres photo de Crumpe en 2022Mixbook est le service que vous voudrez absolument utiliser pour un livre photo contemporain à partager avec votre famille et vos amis.

À partir d’aujourd’hui et en cours d’exécution 22 août, Mixbook organise une vente “sweet 16”. Tu peux recevoir pour les couvertures rigides brillantes et mates et les impressions métalliques incurvées en utilisant le code d’offre BDAY16.

L’utilisation de Mixbook est simple. Vous commencez par concevoir et mettre en forme votre livre photo afin qu’il corresponde au thème souhaité. Cela peut se produire de deux manières : soit via des modèles prédéfinis par les concepteurs de Mixbook, soit via un livre vierge pour une liberté de création totale. Ensuite, vous pouvez télécharger des images depuis votre ordinateur, Google Photos ou les réseaux sociaux. L’étape suivante consiste à structurer la mise en page, de la police aux conceptions supplémentaires. Et la dernière étape consiste à tout finir avec le dimensionnement, le type de papier et une couverture.

Cette offre est valable sur presque tout, ce qui signifie que vous avez la possibilité d’économiser sur les livres photo traditionnels, mais vous pouvez également économiser sur les cartes photo et les tirages. La seule chose pour laquelle cette offre n’est pas valable, ce sont les livres photo 6×6.

Si vous cherchez un moyen sympa de conserver vos souvenirs ou d’offrir un cadeau pour la saison des fêtes à venir, consultez cette offre pour obtenir une réduction incroyable aujourd’hui.