Préserver l’histoire à travers les chapitres locaux DAR et SAR – Shaw Local

J’ai entendu des histoires sur mon arrière-arrière-grand-mère arrivant à Annawan dans les années 1840 en chariot couvert à l’âge de sept ans. Elle a épousé un Anglais en 1864, a élevé une famille et a célébré son 50e anniversaire de mariage en 1914. J’ai la coupure de journal.

Comment était la vie ? Eh bien, tout a été un combat et le Bureau County Republican et le Kewanee Star Courier m’ont permis de partager mes réponses avec leurs lecteurs. Il s’agit du numéro 19 d’une série de 20 parties intitulée « Pioneer Struggles ».

Les sujets ont été le climat n°1, le logement n°4, la religion n°8, l’alimentation, les fibres et les carburants n°10, l’éducation n°16 et des histoires personnelles parsemées de recherches et de journaux intimes. J’ai donné des programmes aux Kiwanis de la région, aux Rotary et aux bibliothèques des comtés de Bureau et Henry.

C’est ma petite façon de préserver l’histoire de ma génération. Au cours de cette recherche, j’ai confirmé que le sixième arrière-grand-père de ma femme avait servi dans la 1re milice du New Hampshire à Bunker Hill et que mon cinquième arrière-grand-père avait servi dans le 4e régiment de Pennsylvanie à Valley Forge.

Nous sommes désormais les nouveaux membres de la DAR-SAR. (Filles de la Révolution américaine et Fils de la Révolution américaine). Les DAR de Princeton et Kewanee ont été créés dans les années 1890 avec un objectif déclaré de préservation historique, de promotion de l’éducation et d’efforts patriotiques. Notre histoire est entre de bonnes mains.

Le Princeton DAR a été créé le 13 avril 1896 et le chapitre se porte toujours bien 127 ans plus tard. Nous avons eu l’occasion de partager une présentation de Bunker Hill après leur réunion de septembre.

Les dames ont abordé des sujets tels qu’un char lors du Homestead Parade, la conservation, confirmant le soutien de Freedom House à l’identification de femmes clés pour diriger la célébration de « America 250 » dans deux ans. Leur objectif est de 10 nouveaux membres dans les deux prochaines années.

Deux ont été approuvés et quatre autres sont en cours de processus d’approbation étatique et national pointilleux. Elizabeth Hauger, vice-régente, était ravie d’annoncer qu’un journal familial des années 1770 avait été retrouvé.

De nombreux membres du DAR sont des guides touristiques pour la Lovejoy House locale et certaines de leurs réunions y ont lieu. Agnes Ross, ancienne régente de Kewanee en 2002, a même suggéré des activités « inter-clubs » avec les gens de Kewanee. Ils entament des discussions. Elle est membre active du DAR depuis 25 ans.

Le programme de Bunker Hill était le suivant, suivi de rafraîchissements. C’était gratifiant de voir comment ils ont une vision claire de la façon de célébrer l’histoire de notre pays et de constater la camaraderie et les liens évidents qui maintiennent le groupe énergique et concentré.

Princeton Dar Leadership : (Rangée avant LR) Evalynn Blanco, Agnes Ross, (Rangée arrière LR) Jan Whitlock, Louis Peterson, Juanita Tarrence et Regent Nancy Gartner. (Photo fournie par Dick Wells)

Le Kewanee DAR n’est qu’un jeune, n’ayant que 125 ans. Ils ont été créés le 3 janvier 1898. Le Kewanee DAR a toujours été une organisation de service visible et respectée et six ans plus tard, la maison Potter de 1854 a été offerte aux dames pour leurs réunions et activités.

Ce n’était peut-être pas vraiment un cadeau car, bien qu’historique, il devait être déplacé du centre-ville de Kewanee (où se trouve maintenant Good’s Furniture), restauré et rénové pour répondre aux besoins du DAR. Ils ont collecté des fonds et ont tout accompli.

Pendant la Première Guerre mondiale, la maison servait de centre de collecte des dons de la Croix-Rouge et de point de collecte des colis destinés à l’étranger. Aujourd’hui, la maison continue de servir de lieu de rencontre et d’autres activités.

L’année dernière, la maison a célébré ses 125 ans avec un déjeuner en présence de représentants de l’État de la DAR. Ils ont financé des livres d’histoire pour enfants pour la bibliothèque, soutenu des rampes d’accès pour fauteuils roulants pour les nécessiteux et se sont concentrés sur l’histoire locale, comme un programme récent comme Ryan’s Round Barn.

Notre histoire est en sécurité avec ces 2 groupes.

Les sections Princeton et Kewanee DAR ont une nouvelle direction, après Covid. Nancy Gartner, de Princeton, a tenu sa première réunion de chapitre en tant que régente en septembre.

Elle est infirmière autorisée à la retraite depuis 30 ans du Perry Memorial Hospital et est membre du DAR depuis 2018.

Betsy Tocha, Kewanee a également eu sa première réunion et est une enseignante d’une école locale à la retraite depuis 32 ans. Elle est membre depuis 2017.

De nombreux couples, comme ma femme et moi, sont tous deux membres des chapitres DAR et SAR. C’est le cas de Tom et Linda Ashby, Bradford. Tom est membre depuis 20 ans du chapitre a Peoria SAR et est le registraire. Les organisations utilisent la même base de données pour la confirmation des patriotes.

Il a reçu un prix national pour avoir enregistré plus de 100 nouveaux membres. Il faut documenter au moins huit générations de liens familiaux directs, jusqu’au 5ème arrière-grands-parents. Un registraire fournira des conseils, mais c’est au demandeur de faire le travail.

Pour plus d’informations sur DAR, contactez la registraire de Kewanee Gail Ripka au 309-312-1716 ou la Princeton Regent Nancy Gartner au 815-878-0124.

Pour les hommes, contactez Tom Ashby au 309-897-8483.

Je travaille sur ma généalogie depuis 15 ans, passant même du temps avec mes cousins ​​au quatrième degré en Angleterre il y a quelques années. Avec l’aide de Tom, j’ai récemment confirmé que mon cinquième arrière-grand-père était le capitaine Nathan V. Ellis qui a servi dans le 4e régiment de Pennsylvanie pendant la Révolution.

J’ai visité sa tombe dans l’Ohio en juin, je l’ai remercié pour son service et lui ai rendu un salut croustillant. Chacun de nous a 256 sixièmes arrière-grands-parents. Caché dans votre histoire familiale pourrait se trouver un patriote de la guerre d’indépendance.

