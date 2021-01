Mike Horn s’est fait un nom en marchant vers certains des endroits les plus reculés du monde, mais alors que le Dakar reprend dimanche, il est dans une voiture diesel, essayant de naviguer dans le désert saoudien dans le but de « conserver la planète ».

Horn, une Sud-Africaine de 54 ans basée en Suisse, est célèbre pour ses exploits qui consistent à faire le tour de l’équateur sans utiliser de transport motorisé et à marcher jusqu’au pôle Nord en hiver sans chiens ni véhicules à moteur.

Il participe à son deuxième rallye Dakar, en tant que navigateur du vétéran français Cyril Despres, dans une voiture diesel traditionnelle dans le but de rendre ces voitures obsolètes.

En plus de la compétition, la voiture est conçue pour collecter des données dans le cadre d’un projet nommé Gen-Z qui vise à introduire une voiture compétitive à hydrogène dans le rallye 2023.

La voiture a été équipée de capteurs par le Commissariat aux énergies alternatives et à l’énergie atomique (CEA) qui prévoit de fabriquer le prototype qui fonctionnera avec un moteur électrique alimenté par une pile à hydrogène.

« Il y a un vrai objectif derrière tout cela, et c’est essentiel », a déclaré Despres, 46 ans, qui en est à son 21e Dakar et a remporté cinq fois la catégorie moto. « C’est nouveau pour moi. »

Horn a couru pour la première fois l’année dernière, quand lui et Despres ont duré trois étapes. L’explorateur a été vivement critiqué pour avoir participé à un rallye avec une empreinte carbone notoire.

«Il y a trois choses qui m’ont fait revenir», a-t-il dit: «D’abord l’aventure humaine, puis la compétition, j’aime gagner et arriver au bout de mes expéditions et bien sûr collecter des données pour la recherche et pour les générations futures . «

« Je peux jouer un rôle important en changeant la façon dont nous participons aux sports automobiles », a déclaré Horn. « Préserver la planète pour pouvoir laisser un avenir à la jeune génération est l’une de mes missions de vie. »

Après une journée de repos samedi, le rallye reprend dimanche avec la septième étape de 737 kilomètres et le Français Stéphane Peterhansel en tête de la catégorie auto.

Plus facile en afrikaans

Avec 55 voitures encore en circulation et six des 12 étapes à faire, Horn et Despres sont 17e sur leur Peugeot de 340 chevaux, à 3 heures 42 minutes et 59 secondes de Peterhansel.

Despres a dit qu’il était important de rivaliser.

«Si nous roulons à 50% de la vitesse requise pour être avec les meilleurs, le CEA ne sera pas en mesure de fabriquer une pile à combustible avec la puissance nécessaire pour gagner. Nous devons redoubler d’efforts pour rendre ces données réelles, » il a dit.

Pour le moment, leur plus gros problème est la navigation.

« L’an dernier, nous n’avons pu faire que trois étapes », a déclaré Horn.

« Je n’ai pas pu apprendre la navigation avec le roadbook en seulement trois étapes. De plus, je dois le faire en français, ce serait plus facile pour moi de le faire en afrikaans. »

Il a dit que naviguer dans un champ de rallye était différent de traverser des régions éloignées seul à pied.

« Quand vous marchez là où personne n’a jamais marché auparavant, c’est différent de quand vous avez 40 voitures devant vous », dit-il. « Je dois être capable de lever les yeux du roadbook pour regarder à l’extérieur, trouver le soleil ou une ligne de dunes pour trouver mon chemin. »

Ils sont accompagnés en Arabie Saoudite par Matthieu Parent de Vaison Sport, une entreprise française spécialisée dans la construction de prototypes de voitures de course.

«Nous devons créer un nouveau véhicule autour de la pile à combustible», a déclaré Parent.

« Fabriquer un véhicule n’émettant que de la vapeur d’eau et capable de remporter le Dakar en 2023 est difficile, mais c’est possible. »