Préserver des vies numériques, et des prothèses plus sensibles

Plus tôt cette semaine, Google a annoncé son intention de commencer à supprimer les comptes personnels qui n’ont pas été actifs depuis plus de deux ans en décembre. Les photos, e-mails et documents joints aux comptes inactifs seront tous supprimés.

L’annonce fait suite à une annonce similaire de Twitter la semaine dernière, s’engageant à purger les comptes inactifs depuis plusieurs années. Cela a provoqué un tollé parmi les personnes qui ne veulent pas que les comptes de leurs proches décédés soient supprimés.

Avec des développements comme le stockage en nuage, nous avons développé une attente, ou un fantasme, que les données sont infinies et que nos espaces numériques dureront pour toujours. De tels changements de politique nous rappellent à quel point nos vies numériques sont fragiles et à quel point nous avons peu de contrôle sur leur préservation. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Une peau douce imite la façon dont la peau humaine peut ressentir les choses

Les nouvelles: Une peau électronique douce pourrait permettre aux personnes portant des prothèses de ressentir la pression et la température, les aidant ainsi à interagir plus facilement avec leur environnement. Il contient des capteurs pour mesurer la température et la pression externes, qu’il convertit en signaux électriques pour aider le cerveau à faire la différence entre des sensations comme un toucher plus doux et une poignée de main ferme, ou une fraise et une pomme.

Pourquoi est-ce important: Le manque de rétroaction sensorielle est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens arrêtent de porter une prothèse, car cela peut frustrer les utilisateurs. Des peaux électroniques flexibles pourraient conduire à de meilleures prothèses et pourraient également ouvrir la voie à des robots capables de ressentir des sensations humaines. Lire l’histoire complète.