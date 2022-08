Preservation Partners of the Fox Valley organisera un événement de la ferme à la table à LeRoy Oakes à St. Charles – Shaw Local

Preservation Partners of the Fox Valley célébrera la récolte avec sa collecte de fonds annuelle le 27 août sur la pelouse de la maison Durant de 1843 dans la réserve forestière LeRoy Oakes à St. Charles.

Selon un communiqué de presse, l’organisation à but non lucratif basée à St. Charles s’est associée à l’Illinois Farmers Market Association pour se procurer la nourriture pour cet événement de la ferme à la table. Rustic Road Farm à Elburn fournira le chef vedette, préparant le dîner sur place avec des amuse-gueules de la maison Nobel de Genève et des desserts frais de la ferme de la crème glacée Milk House de Pingree Grove.

De la bière et de l’eau de Seltz de Solemn Oath Brewery de Naperville et du vin de Danenberger Family Vineyards de New Berlin seront également disponibles.

Alors que la nourriture sera le point culminant, les invités pourront également profiter de la musique bluegrass/folk du County Line String Band, d’un tournoi de quilles (un jeu du 19e siècle, pas des bonbons) et des visites du Durant House Museum. Pour collecter des fonds pour la mission de Preservation Partners et pour éduquer sur l’histoire locale, les invités peuvent participer pour gagner l’un des nombreux articles de tombola locaux, participer à une vente de vin et enchérir dans l’enchère silencieuse pour Fox Valley unique en son genre. expériences de la région, indique le communiqué.

Les billets sont disponibles au coût de 100 $ chacun au ppfv.org/farm-to-table. Les clients doivent être âgés de 21 ans ou plus. La nourriture ne sera pas garantie sans gluten ni allergène.

Pour le menu complet, visitez Preservation Partners of the Fox Valley sur Facebook.