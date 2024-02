Préservatifs TDP : la politique de l’AP s’est abaissée à un nouveau plus bas

Contrairement aux élections au Telangana, les élections en Andhra Pradesh sont assez intéressantes. Ils regorgent de drames, de rebondissements cinématographiques, de Boothulu épicé, de vidéos virales et de contenu transformé, entre autres.

Outre la politique des castes et de l’argent, la politique de l’AP regorge de calomnies entre rivaux politiques. L’utilisation de gros mots et d’un langage grossier est devenue courante, ce à quoi les habitants d’AP sont habitués. Cependant, voici un nouveau creux dans la politique de l’AP.

La controverse a commencé lorsque des paquets de préservatifs portant les logos du YSRCP et du TDP ont fait surface dans l’AP. Les préservatifs sont généralement destinés à promouvoir des pratiques sexuelles sûres et à prévenir la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Cependant, au lieu de se concentrer sur le message de santé publique visé, les préservatifs sont devenus l’objet de calomnies et de moqueries politiques.

Tandis que les partisans du TDP partagent des vidéos de préservatifs « Siddham » sur les réseaux sociaux, les militants pro-YSRCP publient les préservatifs « Bhavishyattu Garantie ». Ces deux vidéos deviennent virales.

Certains mécréants des deux côtés ont créé des préservatifs portant les logos de partis politiques rivaux et diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces clips sont largement partagés par les deux groupes.

Le YSRCP et le TDP se sont mutuellement accusés de se livrer à des manœuvres politiques bon marché pour gagner du terrain avant les élections. Le YSRCP a allégué que le TDP était à l’origine de la distribution de préservatifs portant le symbole de son parti afin de ternir son image. D’un autre côté, le TDP a accusé le YSRCP de recourir à des tactiques similaires.

Au milieu de ces accusations et contre-accusations, le véritable objectif de la promotion de pratiques sexuelles sans risque a été éclipsé, et l’ensemble de la question s’est transformé en un spectacle de surenchère politique.

Cela donne une mauvaise image des normes éthiques des partis politiques. Au lieu de s’engager dans des débats significatifs sur les politiques de développement, de gouvernance et de protection sociale, les partis politiques de l’AP semblent plus intéressés à marquer des points par le sensationnalisme et la controverse.

Un tel comportement non seulement porte atteinte à l’intégrité des processus démocratiques, mais détourne également l’attention de questions urgentes qui méritent véritablement un examen et un débat publics.

L’AP, comme tout autre État, est aux prises avec des défis liés à l’emploi et aux infrastructures. Au lieu de se concentrer sur ces défis, les partis politiques gaspillent un temps et des ressources précieux sur des questions insignifiantes qui ne contribuent guère à améliorer la vie des citoyens.