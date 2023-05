Préservatifs, pilules contraceptives faisant partie des kits de mariage du Madhya Pradesh

Des préservatifs et des pilules contraceptives ont été trouvés dans des boîtes de maquillage données aux mariées lors d’un mariage de masse dans le district de Jhabua, dans le Madhya Pradesh, lundi.

Un mariage de masse a été organisé sous le Mukhyamantri Kanya Vivah/Nikah Yojana du ministre en chef Shivraj Singh Chouhan, un programme pour les femmes des sections économiquement plus faibles, à Thandla, où pas moins de 296 couples se sont mariés. Des préservatifs et des pilules contraceptives ont été distribués aux jeunes mariés dans le cadre de ce programme. Les paquets ont été trouvés dans des boîtes de maquillage qui ont été distribuées aux couples dans le cadre du stratagème.

Le haut responsable du district, Bhursingh Rawat, a blâmé le département de la santé de l’État, affirmant qu’il est possible que les responsables de la santé aient distribué des préservatifs et des contraceptifs dans le cadre d’un programme de sensibilisation lié à la planification familiale.

« Nous ne sommes pas responsables de la distribution des préservatifs et des pilules contraceptives. Il est possible que le département de la santé ait donné le matériel dans le cadre de son programme de sensibilisation à la planification familiale. Dans le cadre du Mukhyamantri Kanya Vivah/Nikah Yojana, nous transférons Rs 49 000 directement au compte bancaire du bénéficiaire. Nous sommes chargés de fournir de la nourriture, de l’eau et une tente, ce qui équivaut à Rs 6 000. Je n’avais aucune idée de ce qu’il y avait dans les paquets qui ont été distribués », a déclaré M. Rawat.

Le gouvernement du Madhya Pradesh a lancé le Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana en avril 2006 pour fournir une aide financière aux mariages des femmes des sections économiquement les plus faibles. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement fournit Rs 55 000 à la famille de la mariée.

Le mois dernier, le programme a été critiqué après que certaines mariées aient été obligées de passer des tests de grossesse lors d’un mariage de masse dans la région de Gadsarai à Dindori. Une femme dont le test de grossesse s’est avéré positif a déclaré qu’elle vivait avec son fiancé avant le mariage.

Le médecin-chef de Dindori a déclaré que des tests sont généralement effectués pour vérifier l’âge des mariés, pour vérifier l’anémie falciforme et pour s’assurer qu’ils sont en bonne forme physique.