Un acte qui fait honte à l’humanité est venu de Mumbai. Une personne avait mis un préservatif usagé sur le visage d’un serpent. Cela a causé un inconfort extrême au reptile.

Comme signalé par le Times of India, l’incident a été rapporté le samedi 2 janvier près de la société de logement Green Meadows dans la région de Kandivali Est de Mumbai. Le mouvement irrégulier du serpent a été observé vers 8h30 IST. Une personne avait informé un sauveteur de serpents après avoir repéré le reptile.

Mita Malvankar, une sauveteuse de serpents, a informé le quotidien qu’elle avait été appelée sur place à Kandivali Est par Vaishali Tanha, un habitant local. Elle a été informée par la section locale que le serpent se déplaçait de manière erratique. Ce n’est qu’après avoir atteint l’endroit et s’approcher du serpent qu’elle s’est rendu compte que la chose appelée sac en plastique était en fait un préservatif usagé. Le serpent sur lequel l’acte dégoûtant a été commis a été identifié comme étant Checkered Keelback.

Elle a attrapé le serpent de deux mètres et demi de long et a retiré le préservatif de sa tête afin de réduire le stress que le reptile subissait. Si l’on en croit l’affirmation de Mita, le serpent avait également du mal à respirer à cause de l’obstruction causée par le préservatif.

Le sauveteur de serpents a également mentionné que la personne qui avait réussi cet acte serait un expert dans et avec les serpents. Elle a mentionné que les dents en forme d’aiguilles du serpent ne laissent pas sa proie partir facilement.

Dans cette affaire, une infraction a été enregistrée contre des inconnus pour avoir commis ce type de cruauté envers un animal. L’animal sauvé a été emmené au parc national de Sanjay Gandhi à Borivali à Bombay. Après avoir été examiné par un vétérinaire du parc national, il a été révélé que le serpent avait montré des signes de stress mais qu’il allait bien autrement.

Le Dr Sailesh Petre, vétérinaire au parc national de Sanjay Gandhi à Borivali, a déclaré au quotidien: «Le serpent a visiblement montré des signes de stress lorsqu’il a été amené au parc national de Sanjay Gandhi, mais il n’a subi aucune blessure externe. Nous l’avons ensuite relâché dans un endroit sûr de la forêt. Une infraction a été enregistrée contre des inconnus par les agents forestiers ».