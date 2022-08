Présentez la carte de la bibliothèque Reddick dans les entreprises participantes d’Ottawa pour économiser en septembre – Shaw Local

La bibliothèque Reddick d’Ottawa s’est associée à des entreprises d’Ottawa au cours du mois de septembre pour que les clients présentent leur carte de bibliothèque dans une entreprise participante et réalisent des économies.

Les entreprises participantes comprennent Rock Paper Scissors, Prairie Fox Books, Heartland by Hand, Iconic Boutique, Laurilea’s Unique Junk Boutique, Your Interior Motives, Ottawa YMCA, Aussem Dogs, Awesome Ottawa Tours, Thymeless Home Décor and More, Spry Physical Therapy & Geriatric Wellness, Ottawa Office Supply, O-Nett Gaming, Roxy Cinemas et le Centre des visiteurs d’Ottawa.

Procurez-vous une circulaire à la bibliothèque ou dans un commerce participant, ou rendez-vous sur www.reddicklibrary.org pour plus d’informations.

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 20 juin à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13h30 à 15h30 Samedi 3 sept. : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter et à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.