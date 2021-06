Présenter les talents sud-asiatiques aux médias grand public avec TV Chaar : Heima Khan

La télévision et les médias ont un rôle poignant dans la mise en lumière du talent brut non découvert parmi nous. De nombreux acteurs, interprètes et célébrités des ligues majeures ont tous eu une origine modeste à la télévision, ce qui leur a ouvert la porte au cinéma grand public. Heima Khan est l’un de ces magnats des médias audiovisuels qui aide à découvrir des talents cachés et leur donne l’attention qu’ils méritent. Sa chaîne, TV Chaar, propose un assortiment complet d’émissions de télévision qui éduquent et divertissent le public avec diverses émissions et de nouveaux épisodes chaque semaine.

Heima Khan a une profonde affection pour l’industrie du divertissement et elle a grandi en regardant tous les films et émissions de télévision auxquels elle avait accès. Sa curiosité pour l’industrie du divertissement et sa passion pour le cinéma ont été un facteur de motivation derrière sa formation en production cinématographique à la Toronto Film School au Canada. Elle a démontré ses compétences et impressionné ses collègues par son approche unique de la production et de la réalisation d’émissions de télévision et de films. Elle a travaillé pendant un certain temps avec de nombreux studios populaires avant de créer son propre studio et par la suite une chaîne de télévision à partir de zéro.

Heima Khan explique l’idée derrière TV Chaar. Elle dit: « Nous avons de grands films et émissions de télévision dans le monde, mais nous manquons de créateurs des pays d’Asie du Sud. C’est un fait négligé qui fait que beaucoup de talents bruts sont inexplorés et cachés des projecteurs. Les pays d’Asie du Sud qui composent l’industrie de Bollywood en Inde, j’ai eu beaucoup de grands interprètes, acteurs, musiciens qui méritent plus d’exposition. Nous manquons beaucoup de potentiels inexploités et c’était la principale raison pour laquelle j’ai créé ma propre chaîne de télévision. TV Chaar vise à apporter de plus en plus des talents méritants sur scène et les aider à gagner en notoriété et en reconnaissance pour leur travail. »

Heima Khan est une Indienne née et a grandi à Dubaï et elle a finalement déménagé au Canada pour poursuivre ses rêves de contribuer à l’industrie de la télévision. TV Chaar est son idée originale et a accumulé beaucoup de téléspectateurs récurrents en peu de temps en raison de la variété de contenu disponible pour eux. TV Chaar propose des émissions éducatives, d’actualités, cinématographiques, télévisées, musicales, pour n’en nommer que quelques-unes, mettant en vedette des artistes des pays d’Asie du Sud. TV Chaar organise également un programme pour les adolescents afin de les aider à présenter leurs opinions et leurs défis à la télévision. Heima Khan est le concepteur de ces programmes captivants et assure qu’encore plus de contenu est en cours de production.

Avis de non-responsabilité – Contenu du bureau de la marque