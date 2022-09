Présentation sur le vrai crime à venir le 22 septembre à la bibliothèque Reddick à Ottawa – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 19 septembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13h à 14h lundi 19 septembre : Mystery Monday Book Club, adultes. Les nouveaux membres sont invités à participer à ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être empruntés à la bibliothèque. La sélection de ce mois-ci est “On What Grounds” de Cleo Doyle.

16 h à 17 h lundi 19 septembre : Fakemon Creations, de la troisième à la cinquième année. Avez-vous déjà voulu créer votre propre Pokémon avec des capacités inédites ? Les participants réfléchiront à ce que leur nouveau “Fakemon” sera capable de faire, puis créeront une réplique que les participants pourront emporter chez eux.

10h30 à 11h15 Mardi 20 septembre : À vos marques, prêts, lisez !, de 3 à 6 ans. Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer à l’école.

18h à 20h30 Mardi 20 sept. : Film Harry Potter, 13 ans et plus. “Harry Potter et la Chambre des Secrets” sera présenté en lien avec le Harry Potter Book Club.

10 h à 10 h 30 mercredi 21 septembre : Secouez, faites vibrer, lisez ! de 9 à 36 mois. Une heure du conte musicale amusante.

18 h à 19 h 30 mercredi 21 sept. : Tween Scene, de la cinquième à la huitième année. Rejoignez la bibliothèque et amenez des amis pour Xbox, Wii, jeux de société, jeux de cartes et autres activités.

17 h à 17 h 45 jeudi 22 septembre : Maîtres musiciens, de la maternelle à la deuxième année. Créez vos propres instruments et découvrez le fonctionnement du son.

18 h à 19 h 30 jeudi 22 septembre : True Crime du centre de l’Illinois, adultes. La professeure agrégée Amanda Vicary intègre le vrai crime dans ses cours de recherche et de psychologie à l’Illinois Wesleyan University, et est une experte très recherchée dans la véritable communauté du crime. Lors de cet événement, Vicary expliquera pourquoi les gens sont attirés par les vrais médias du crime et discutera de deux affaires de meurtre à Bloomington, dans lesquelles les hommes condamnés sont représentés par des projets d’innocence.

13h30 à 15h30 Samedi 24 septembre : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.