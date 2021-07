Présentation du MWC Barcelone 2021

Un autre Mobile World Congress à Barcelone est passé et nous avons rassemblé les développements les plus mémorables de l’édition de cette année. Les deux plus grandes annonces de l’événement sont venues de Samsung et Qualcomm. Les Sud-Coréens ont détaillé leur interface One UI Watch, qui est désormais basée sur le système d’exploitation Wear de Google et fera ses débuts sur la série Galaxy Watch4 le mois prochain. Il offre une expérience transparente aux utilisateurs de téléphones Galaxy avec des téléchargements d’applications simultanés synchronisés avec votre téléphone, un portefeuille d’applications plus vaste et des conceptions de cadran de montre améliorées. Le Snapdragon 888 Plus de Qualcomm est le dernier produit phare…

