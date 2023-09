Présentation du Motorola G54 – La Chine et l’Inde obtiennent des versions différentes

Le Motorola Moto G54 est officiel et prêt à être expédié en Chine et en Inde, mais les deux marchés obtiennent des versions légèrement différentes du téléphone.

Les composants clés sont cependant partagés, à commencer par le chipset Dimensity 7020 de 6 nm doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

À l’avant, il y a un écran LCD IPS de 6,5 pouces 1080x2400px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Un appareil photo principal de 50 MP se trouve à l’arrière. Il y a un capteur 16MP à l’extrémité opposée.

Le Moto G54 à destination de la Chine est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W, c’est là que les versions commencent à différer. Il mesure 8,04 mm d’épaisseur et pèse 179,7 grammes. La caméra secondaire à l’arrière n’est qu’une simple aide à la profondeur de 2 MP.

La finition au dos est également différente. En Chine, le téléphone est proposé dans trois options de cuir végétalien : bleu, vert et magenta. Vous pouvez y commander le Moto G54 dès maintenant et il sera expédié aujourd’hui, au prix de 1 099 CNY (140 €, converti).

L’Indian Moto G54 dispose d’une batterie plus grande de 6 000 mAh, soit environ 16 % de capacité supplémentaire. Il est également plus rapide de charger avec une brique de 33 W pré-fournie dans la boîte.

Le Moto G54 pour l’Inde propose une configuration haut de gamme de 12/256 Go pour accompagner le 8/128 Go. Le G54 présente le chipset Dimensity 7020 sur le marché indien.

Ce G54 est également plus épais avec 8,89 mm et plus lourd avec 192 grammes. Il présente une finition en plastique « semblable à du verre » sur ses trois coloris : vert menthe, bleu nuit et bleu perle.

Les acheteurs indiens bénéficient également de meilleurs appareils photo : l’appareil photo principal de 50 MP se trouve à côté d’une unité ultra-large de 8 MP avec mise au point automatique.

Motorola indique que le Moto G54 sera éventuellement mis à jour vers Android 14 et bénéficiera de 3 ans de mises à jour de sécurité.









Le Moto G54 à destination de l’Inde

Le Moto G54 sera mis en vente en 8/128 Go et 12/256 Go et en trois couleurs – Mint Green, Pearl Blue et Midnight Blue – à partir de demain 6 septembre. Les prix devraient être confirmés sous peu.

