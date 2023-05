Présentation du match – Queensland vs NSW

State of Origin produit toujours des concours féroces et fougueux

L’une des plus grandes rivalités du monde sportif reprend cette semaine alors que la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland entament leur bataille pour la suprématie dans la série State of Origin de cette année.

La série de trois matchs voit les meilleurs joueurs de la ligue de rugby d’Australie se réunir pour représenter l’état dans lequel ils ont joué leur premier match senior, et produit toujours des compétitions féroces et fougueuses dans lesquelles les joueurs qui s’appellent habituellement coéquipiers mettent leur fidélité au club. de côté.

Cette année, l’état d’origine des femmes se joue également pour la première fois sous la forme d’une série de deux matchs, et nous examinons ce qui se dit avant les premiers matchs – qui sont tous deux en direct sur Sports du ciel…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les choses se sont réchauffées lors du match décisif de la série State of Origin de l’année dernière Les choses se sont réchauffées lors du match décisif de la série State of Origin de l’année dernière

Calendrier de l’état d’origine 2023 Date Lieu Heure du coup d’envoi au Royaume-Uni mercredi 31 mai Adelaide Oval, Adélaïde 11h05 mercredi 21 juin Stade Suncorp, Brisbane 11h05 mercredi 12 juillet Stade Australie, Sydney 11h05

Slater sonne dans les changements pour les champions

La première année de Billy Slater en tant qu’entraîneur-chef du Queensland en 2022 a vu les Maroons arracher l’Origin Shield à leurs rivaux grâce à un succès 2-1 en série, et l’arrière latéral huit fois vainqueur d’Origin a montré qu’il n’avait pas peur de faire grand appels alors qu’ils visent à conserver le trophée.

Slater a apporté de nombreux changements à l’équipe qui a triomphé 22-12 lors du match décisif à Brisbane l’année dernière, notamment en abandonnant l’une des stars de l’année dernière et joueur du match 3 du match Kalyn Ponga en faveur de l’arrière latéral débutant Reece Walsh.

Tous les yeux seront rivés sur le joueur de 20 ans des Brisbane Broncos à Adélaïde mercredi, et Slater est catégorique, une décision comme celle-là n’est pas prise à la légère.

« Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, mais elles sont prises pour les bonnes raisons », a déclaré Slater.

Queensland : 1 Reece Walsh, 2 Selwyn Cobbo, 3 Valentine Holmes, 4 Hamiso Tabuai-Fidow, 5 Murray Taulagi, 6 Cameron Munster, 7 Daly Cherry-Evans ; 8 Thomas Flegler, 9 Ben Hunt, 10 Lindsay Collins, 11 David Fifita, 12 Tom Gilbert, 13 Patrick Carrigan. Échange: Échange : 14 Harry Grant, 15 Tino Fa’asuamaleaui, 16 Reuben Cotter, 17 Jai Arrow.

« Il n’y a pas une chose qui soit la fin de tout, c’est tout en tant que collectif et ensuite nous prenons la meilleure décision pour notre État.

« Ce n’est pas mon équipe, c’est l’équipe du Queensland et je suis en mesure de construire pour eux, et pour que les joueurs sortent et fassent la fierté de notre État. »

Un joueur qui a conservé sa place est le capitaine des Maroons de l’année dernière, Daly Cherry-Evans, l’international australien de 34 ans étant sur le point de faire une 20e apparition marquante pour son état dans les mi-temps.

Pangai Junior peut-il être la star surprise des Blues ?

Comme son homologue du Queensland, l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Fittler, a connu un début de grange à la tête de l’État qu’il représentait avec distinction en tant que joueur lorsqu’il a pris la relève en 2018, supervisant les victoires consécutives des Bleus.

Tevita Pangai Junior est l’un des nouveaux visages de l’équipe NSW de Brad Fittler

Se préparant maintenant pour sa sixième série Origin à la barre, le joueur de 51 ans vise à nouveau à ramener le bouclier en NSW. Cependant, il est privé des services des centres vedettes Latrell Mitchell et Campbell Graham, ainsi que de l’attaquant Jake Trbojevic en raison de blessures.

Mais les attaquants Hudson Young et Tevita Pangai Junior obtiennent le feu vert pour faire leurs débuts dans les Blues, avec la moitié de Nicho Hynes sur le banc d’échange.

La sélection de Pangai Junior a été un sujet de discussion en raison de son soutien public précédemment déclaré au Queensland, mais le pilier des Bulldogs de Canterbury insiste sur le fait que Fittler et lui ont mis cela derrière lui.

« J’étais jeune et stupide – C’était un commentaire immature à faire », a déclaré Pangai Jr. Ligue du renard. « Nous allons tous bien maintenant. En grandissant, j’étais un grand fan de Greg Inglis – pour qui il jouait, je suivais.

Nouvelle Galles du Sud: 1 James Tedesco, 2 Brian To’o, 3 Stephen Crichton, 4 Tom Trbojevic, 5 Josh Addo-Carr, 6 Jarome Luai, 7 Nathan Cleary ; 8 Tevita Pangai Junior, 9 Apisai Koroisau, 10 Payne Haas, 11 Tyson Frizell, 12 Hudson Young, 13 Isaah Yeo. Échange: 14 Junior Paulo, 15 Cameron Murray, 16 Liam Martin, 17 Nicho Hynes.

« Moi et Freddy [Fittler] en a parlé, et il m’a juste dit d’en parler tout de suite et nous passerons à autre chose. Je pensais que tout le monde l’avait oublié.

« C’était la mauvaise chose à dire pour moi, mais maintenant que je suis dans le camp NSW, je ne peux pas croire à quel point cette équipe est bonne. C’est excitant. »

Women’s Origin innove

La série Women’s State of Origin poursuit sa croissance en 2023 car, pour la première fois, elle se jouera sur deux matches, chaque équipe organisant un match dans son pays d’origine.

Auparavant un match unique, la série débutera à Sydney jeudi et sera décidée par points cumulés si elle se termine par un match nul 1-1 après le match 2 à Sydney.

Isabelle Kelly de NSW et la star du Queensland Tarryn Aiken avec le bouclier de l’état d’origine des femmes

Calendrier de State of Origin 2023 féminin Date Lieu Heure du coup d’envoi au Royaume-Uni jeudi 1er juin Stade CommBank, Sydney 10h45 jeudi 22 juin Stade du Queensland Country Bank, Townsville 10h45

La victoire 20-14 de la Nouvelle-Galles du Sud à Canberra l’année dernière a vu les Sky Blues récupérer le trophée du Queensland et la joueuse du match 2022 Isabelle Kelly espère qu’il ne faudra pas longtemps avant que la série ne se développe pour reproduire également le format masculin.

« Cela montre à quel point nous avons progressé dans le jeu », a déclaré le centre de NSW Kelly. « J’aurais adoré avoir la série de trois matchs cette année et je sais que chaque joueur sur le terrain fera de son mieux pour pousser pour les trois l’année prochaine.

« C’est évidemment un peu différent [playing a two-game series]mais pour nous, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et ne pas trop nous soucier du résultat de l’année dernière.

« Nous voulons gagner les deux, mais c’est ce qu’est Origin et je sais que le Queensland sera exactement le même. »

Nouvelle Galles du Sud: 1 Emma Tonegato, 2 Jaime Chapman, 3 Jessica Sergis, 4 Isabelle Kelly, 5 Tiana Penitani, 6 Jesse Southwell, 7 Rachael Pearson; 8 Kezie Apps, 9 Keeley Davis, 10 Millie Boyle, 11 Olivia Kernick, 12 Yasmin Clydesdale, 13 Kennedy Cherrington. Échange: 14 Taliah Fuimaono, 15 Sarah Togatuki, 16 Brooke Anderson, 17 Shaylee Bent. Queensland : 1 Tamika Upton, 2 Julia Robinson, 3 Shenae Ciesiolka, 4 Evania Pelite, 5 Emily Bass, 6 Tarryn Aiken, 7 Zahara Temara; 8 Shannon Mato, 9 Destiny Brill, 10 Keilee Joseph, 11 Tazmin Gray, 12 Shaniah Power, Ali Brigginshaw. Échange: 14 Emma Manzelmann, 15 Jessika Elliston, 16 Sophie Hayman, 17 Romy Teitzel.

Comment regarder State of Origin 2023

Les trois matchs de la série State of Origin de cette année sont en direct sur Sports du cielen commençant par le match 1 à Adélaïde le mercredi 30 mai. La couverture commence à partir de 10h le Sky Sports Arena et Événement principal. Les deux matchs de l’état d’origine des femmes sont également en direct, avec la couverture à partir du match 1 à partir de 10 h 45 le jeudi 1er juin. Sky Sports Arena. Vous pouvez également tout diffuser sur NOW TV.