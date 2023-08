Présentation du match – Irlande vs Angleterre

Le capitaine irlandais James Ryan admet que l’équipe est nerveuse avant le match contre l’Angleterre

James Ryan a admis que le manque de rugby compétitif ces derniers mois pour de nombreux membres de l’équipe d’Irlande signifie que les hôtes seront nerveux pour le test d’échauffement de la Coupe du monde de rugby de samedi contre l’Angleterre à Dublin.

Il s’agit d’un deuxième international préparatoire pour l’équipe classée n ° 1 au monde, qui est considérée comme l’un des favoris pour triompher lors du rassemblement mondial de cette année après avoir terminé le Grand Chelem des Six Nations de l’année, mais a dépassé l’Italie avec une grande deuxième -sélection de cordes il y a quinze jours.

Depuis lors, l’équipe d’Andy Farrell a participé à un camp d’entraînement d’une semaine au Portugal alors qu’ils se préparent pour le tournoi du mois prochain en France et le skipper Ryan sait qu’il y a des attentes envers l’Irlande alors qu’ils affrontent une équipe anglaise visant à se débarrasser de deux inégaux. performances contre le Pays de Galles.

« Je pense qu’il y a un peu de nerfs avant ce match », a déclaré Ryan, qui remplace le capitaine avec Jonny Sexton suspendu.

« C’est le premier match pour beaucoup d’entre nous cet été et jouer contre l’Angleterre à domicile, il y a toujours un peu de pression. Les gars tiennent à faire une déclaration avec la sélection et tout ce qui s’en vient.

« Cela n’a jamais été un match d’échauffement pour nous. C’était vraiment un test match, c’est ainsi que nous nous sommes préparés pour ce match toute la semaine. C’est évidemment la première apparition des gars de l’été, donc c’est ça va être dur mais nous n’allons pas trouver d’excuses. »

L’Angleterre se rend à Dublin après une victoire 19-17 contre le Pays de Galles à Twickenham, qui les a vus rebondir après la défaite à Cardiff la semaine précédente, mais a tout de même laissé l’équipe de Steve Borthwick confrontée à de nombreuses questions sur la puissance de leur jeu offensif.

George Ford a assuré la victoire de l’Angleterre sur le Pays de Galles à Twickenham

George Ford, qui a marqué les points gagnants pour l’Angleterre contre le Pays de Galles et commence au demi-volant pour les visiteurs samedi, a reconnu qu’il y avait des améliorations à apporter, mais insiste sur le fait qu’ils travaillent pour le faire juste avant leur ouverture du tournoi contre l’Argentine en septembre. 9 à Marseille.

« Mon expérience est que de tous les départements du jeu, il faut le plus de temps pour que l’attaque fonctionne », a déclaré Ford. « Nous voulons l’accélérer, nous voulons y arriver le plus rapidement possible.

« Nous savons qu’il est urgent que nous commencions à mieux attaquer et à causer des problèmes et à marquer des essais – nous le comprenons.

« L’essentiel est de savoir comment nous pouvons être plus puissants lorsque nous avons le ballon, comment nous pouvons amener les arrières extérieurs dans l’espace avec le ballon pour créer des dégâts et semer le chaos. »

Il y a deux semaines, une équipe irlandaise d’apparence inconnue a battu l’Italie lors de son match de préparation à la Coupe du monde.

Ryan pense que l’Irlande a également ses propres problèmes d’attaque à régler après que l’entraîneur-chef Farrell a qualifié sa victoire 33-17 contre l’Italie à Dublin le 5 août de « maladroite ».

« Nous avons dû être un peu distraits par quelque chose », a déclaré Ryan, repensant à ce match. « Nous étions un peu en retrait. Je pensais juste que notre attaque n’était pas là où elle devait être, elle n’était pas aussi cohérente ou aussi fluide que d’habitude.

« Pour être honnête, ils nous ont mis beaucoup de pression défensivement. Ils aiment quitter la ligne rapidement et être agressifs dans leur défense, alors peut-être que cela nous a parfois un peu effrayés et que nous n’étions peut-être pas aussi calmes et précis que nous devions être à l’arrière de celui-ci.

« Il y a eu quelques leçons dans le jeu et nous devons être meilleurs parce que l’Angleterre a maintenant quelques matchs à son actif et ils considéreront certainement ce match comme un match aussi important pour nous que pour eux. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, a critiqué le « cirque » entourant son fils Owen, la participation du capitaine anglais à la Coupe du monde étant mise en doute. L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, a critiqué le « cirque » entourant son fils Owen, la participation du capitaine anglais à la Coupe du monde étant mise en doute.

La préparation de ce match a été éclipsée par la controverse autour du carton rouge du capitaine anglais Owen Farrell pour un tacle dangereux sur Taine Basham qui n’a ensuite pas été confirmé par un panel disciplinaire indépendant.

Farrell attend toujours de voir s’il pourra participer à la Coupe du monde, après que l’instance dirigeante mondiale, World Rugby, ait choisi de faire appel de la décision du panel et qu’il ait été retiré de l’équipe d’Angleterre pour le match de samedi.

Courtney Lawes sera plutôt le capitaine de l’équipe et le flanker estime qu’il y a des problèmes disciplinaires plus larges que l’Angleterre doit résoudre après que Henry Arundell, Freddie Steward et Ellis Genge aient tous été condamnés contre le Pays de Galles la semaine dernière également.

« Nous avons eu quelques cartes stupides que vous ne voulez vraiment pas obtenir dans le test match rugby », a déclaré Lawes. « Nous avons vraiment été sur la discipline dès le premier jour du camp, parlant de son importance à la Coupe du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Courtney Lawes dit que l’Angleterre a une équipe talentueuse qui est capable de prouver que ses détracteurs ont tort lors de la Coupe du monde. Courtney Lawes dit que l’Angleterre a une équipe talentueuse qui est capable de prouver que ses détracteurs ont tort lors de la Coupe du monde.

« C’était décevant d’obtenir autant de cartons et de donner autant de pénalités la semaine dernière. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et martelons constamment.

« Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d’erreurs contre l’Irlande. Vous n’allez pas passer une saison sans carte, mais au mieux de vos capacités, vous devez être intelligent et intelligent dans vos actions.

« Même dans ces fractions de secondes, il faut avoir la tête froide et, espérons-le, prendre les bonnes décisions au bon moment. »

Équipes pour l’Irlande contre l’Angleterre (17h30)

Irlande: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Jamison Gibson-Park; 1 Andrew Porter, 2 Dan Sheehan, 3 Tadhg Furlong, 4 Tadhg Beirne, 5 James Ryan (capitaine), 6 Peter O’Mahony, 7 Josh van der Flier, 8 Cian Prendergast.

Remplaçants: 16 Rob Herring, 17 Jeremy Loughman, 18 Finlay Bealham, 19 Joe McCarthy, 20 Caelan Doris, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Keith Earls.

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Anthony Watson, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs; 1 Ellis Genge, 2 Jamie George, 3 Will Stuart, 4 Maro Itoje, 5 David Ribbans, 6 Courtney Lawes (capitaine), 7 Ben Earl, 8 Billy Vunipola.

Remplaçants: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Jack Willis, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Ollie Lawrence.