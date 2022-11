Présentation du match – France vs Angleterre

Les performances de l’Angleterre à la Coupe du monde ont contribué à faire découvrir à un tout nouveau public la ligue de rugby en fauteuil roulant

Mardi soir, avant la finale de la Coupe du monde de rugby à XV en fauteuil roulant de vendredi, l’entraîneur-chef Tom Coyd et l’équipe d’Angleterre sont allés dîner sur le site copropriété de l’ancienne star du jeu de course Nathan McAvoy.

Reste à savoir si Coyd a réussi dans ses efforts pour inciter l’ailier vainqueur de la Challenge Cup à se lancer dans le jeu en fauteuil roulant, mais il ne fait aucun doute qu’un ancien joueur de haut niveau décidant de le faire poussera le sport encore plus loin que les sommets qu’il a atteints pendant la Coupe du monde.

Ce qui est sans doute le sport le plus inclusif au monde permet aux hommes et aux femmes handicapés et non handicapés de tous âges de concourir sur un pied d’égalité et a conquis un tout nouveau public d’admirateurs qui se sont émerveillés des compétences et de la physique exposées au cours de cette tournoi.

Le pays hôte, l’Angleterre, a également été à l’avant-garde, n’étant plus qu’à une victoire de remporter le trophée pour la première fois depuis 2008, et Coyd est convaincu qu’il reste encore beaucoup à faire, quel que soit le résultat de la finale de vendredi contre la France.

“C’est une exposition brillante pour le jeu et c’est probablement le secret le mieux gardé du sport depuis un moment maintenant, car il contient tellement d’éléments uniques”, a déclaré Coyd. Sports du ciel.

“Il n’y a pas beaucoup de jeux où vous pouvez jouer avec tout le monde sur un pied d’égalité et c’est un jeu incroyable qui obtient enfin la reconnaissance qu’il mérite.

“Le moment décisif pour le match en Angleterre sera le moment où un ancien joueur raccroche ses bottes et se lance dans le jeu en fauteuil roulant pour maintenir le niveau d’engagement de haute intensité et de haut niveau de l’élite.

“Ne vous méprenez pas, cependant, tout le contrôle de la chaise est une partie énorme au début, et vous devez passer quelques années et des milliers d’heures à bien faire cette partie.”

L’une des têtes d’affiche de l’Angleterre dans sa course vers la finale a cependant été l’un des membres handicapés de l’équipe, Seb Bechara ayant été nommé cette année vainqueur du Golden Boot en fauteuil roulant pour le meilleur joueur sur la scène internationale.

Le joueur des Catalans Dragons, né à Nottingham, a remporté la distinction mardi, avec le vainqueur de 2019 et son coéquipier anglais Jack Brown parmi les nominés. Le duo a été inclus dans l’équipe en fauteuil roulant du tournoi pour la Coupe du monde avec le jeune frère de Coyd, Joe également.

“Cela signifie beaucoup”, a déclaré Bechara Sports du ciel, réfléchissant aux efforts qu’il a déployés au fil des années pour en arriver là. “Il y a eu tellement de travail acharné dans l’ombre pendant si longtemps.

L'Anglais Seb Bechara dit que c'est un sentiment spécial de remporter le Soulier d'or pour ses efforts pour aider l'équipe à atteindre la finale de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant.

“Les gens disent que je ne suis pas un gros buteur d’essais, je suis celui qui fait beaucoup de travail acharné que personne ne voit vraiment, donc c’est vraiment spécial d’avoir cette reconnaissance et de savoir que le travail acharné porte ses fruits.

“Je vis dans le sud de la France, et j’ai passé des années à faire des allers-retours en Angleterre pour tous les camps de fauteuils roulants, et je me souviens qu’il y a quatre ans, j’ai dû payer moi-même chaque vol.

“J’ai dû déménager ici pendant quatre à six mois loin de mes amis et de ma famille, de ma petite amie et du travail juste pour me concentrer sur cette Coupe du monde. Le travail acharné, c’est beaucoup d’entraînement, mais aussi beaucoup de sacrifices.”

Bechara, qui vit en France depuis l’âge de 10 ans, avait déjà joué au rugby avant de perdre sa jambe dans un accident de moto, tandis que Brown a commencé le sport pour jouer aux côtés de son frère Harry, qui est depuis devenu un basketteur en fauteuil roulant britannique. international.

Bechara pense que la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant a aidé le sport à atteindre de nouveaux niveaux alors qu'il continue de se développer à l'échelle internationale

Coyd est ravi d’avoir trouvé la variante en fauteuil roulant de la ligue de rugby, les deux étant devenus des piliers de l’équipe d’Angleterre et l’implication de Brown remontant à cette première Coupe du monde en fauteuil roulant en Australie il y a 14 ans.

“La paire d’entre eux sont juste des athlètes de niveau fou”, a déclaré Coyd. “Ils pourraient probablement réussir dans n’importe quel sport auquel ils participent, et la ligue de rugby en fauteuil roulant est bénie d’avoir choisi notre jeu.

“Ils sont si bons à regarder en tant que spectateurs et en tant qu’entraîneurs, c’est un plaisir de travailler avec eux. Ils mettent tellement de passion et d’énergie dans leur métier et vous parlez de gens qui travaillent dur dans différentes industries, j’ai jamais vu deux gars travailler si dur sur leur jeu.

“Ils ont tous les deux des emplois à temps plein, donc ils méritent toute la reconnaissance qu’ils obtiennent. C’était vraiment bien pour Joe de faire partie de l’équipe du tournoi également, mais en tant qu’équipe, tout le monde obtient un bon niveau de reconnaissance.”

C’est le match le plus important de notre vie, nous sommes prêts pour cela et nous pensons avoir ce qu’il faut. L’Anglais Seb Bechara lors de la finale de la Coupe du monde de RL en fauteuil roulant

L’Angleterre et la France, deux fois vainqueurs, ont consolidé leur place en tant que principales nations de la ligue de rugby en fauteuil roulant lors de ce tournoi, les deux étant invaincus dans leurs groupes respectifs. L’Angleterre a ensuite battu le Pays de Galles en demi-finale, tandis que les champions en titre ont battu l’Australie dans les quatre derniers.

Ce sera la troisième finale consécutive que les deux rivaux transmanche se sont rencontrés, la France devançant l’Angleterre de deux et quatre points respectivement en 2013 et 2017. Cependant, l’équipe de Coyd s’y lance après avoir remporté la dernière rencontre entre les équipes. quand ils ont triomphé 62-48 en juin.

Alors que les hommes et les femmes ont été éliminés de leurs tournois respectifs en demi-finale, l’équipe en fauteuil roulant porte les espoirs de remporter la Coupe du monde à domicile lors de la confrontation de vendredi à Manchester Central – ce dont Bechara, finaliste de 2017, rêvait depuis longtemps.

“Chaque minute du jour et de la nuit, j’ai ces images de joueurs français qui me viennent à l’esprit, je les affronte et c’est juste non-stop, toujours là-dedans”, a déclaré Bechara.

Faits saillants de la victoire 62-48 de l'Angleterre dans la ligue de rugby en fauteuil roulant contre la France en juin

“Même avant le match contre le Pays de Galles, mes pensées étaient tournées vers la France et c’est ainsi que je savais que nous allions nous revoir. C’est le match le plus important de notre vie, nous sommes prêts pour cela et nous pensons que nous avons ce qu’il faut. “

Équipes finales de la Coupe du monde en fauteuil roulant

Angleterre: Seb Bechara, Wayne Boardman, Jack Brown, Nathan Collins, Joe Coyd, Tom Halliwell (capitaine), Rob Hawkins, Lewis King, Declan Roberts, James Simpson.

France: Mostefa Abassi, Lionel Alazard, Jeremy Bourson, Gilles Clausells (capitaine), Nicolas Clausells, Florian Guttardoro, Jonathan Hivernat, Guillaume Mautz, Julien Pennella, Arno Vargas.

