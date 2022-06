Présentation du match – Castleford vs Huddersfield

Joe Westerman espère que l’avantage à domicile pourra aider Castleford à remporter une autre victoire contre l’une des équipes de haut vol de la Super League

“Bienvenue dans la jungle, nous avons du plaisir et des jeux” – Axl Rose a peut-être été inspiré pour écrire les paroles des Guns N’ Roses de 1987 frappés par une visite à Seattle, mais des sentiments similaires peuvent être suscités par les équipes qui voyagent à un coin du West Yorkshire chaque saison.

Castleford Tigers’ Mend-A-Hose Jungle – toujours Wheldon Road pour ceux qui se souviennent de l’époque où les tigres, rhinocéros, loups et autres animaux sauvages rôdaient sur les terrains de la Betfred Super League – abrite le club depuis 1927 et, avec des Le Belle Vue de Wakefield Trinity, actuellement en cours de réaménagement, reste le dernier des terrains traditionnels de haut vol.

La marche du progrès signifie que tout le terrain est prévu d’être modernisé dans un avenir proche, mais pour l’instant, il reste quelque part qui génère une atmosphère unique dans la ligue de rugby avec les fervents supporters locaux si près du bord du terrain.

L’attaquant de Castleford Joe Westerman, né dans la ville voisine de Pontefract, en a fait l’expérience à la fois en tant que supporter et joueur, et avec la fréquentation moyenne des Tigers jusqu’à présent cette année, il est déterminé à ce que l’équipe continue de tirer le meilleur parti de cet avantage à domicile.

“C’est énorme”, a déclaré Westerman Sports du ciel. “Vous pouvez mettre 6 000 dans Cas et on dirait qu’il y en a 16 000 parce que c’est un stade de la vieille école

“J’ai moi-même été un fan de Cas et il n’y a rien de mieux que d’être debout sur les terrasses et de voir Cas gagner.

“Nous avons juste besoin de continuer à performer, d’avoir les fans derrière nous et je pense que nous continuerons à remporter des victoires.”

Castleford Tigers contre Huddersfield Giants Vivre de

Huddersfield Giants devient la dernière équipe à entrer dans la jungle en 2022 lors du match d’ouverture de la ronde 17 de la saison régulière de Super League, en direct sur Sports du cielet visent à enregistrer leur septième victoire consécutive dans la compétition après une victoire 38-10 contre Hull Kingston Rovers dimanche dernier.

Les Giants, troisièmes, affronteront une équipe de Cas qui a stupéfié les Dragons catalans en prolongation grâce à un drop goal de Danny Richardson qui a remporté une victoire 17-16 et placé l’équipe de Lee Radford dans le top six.

Le dos des Giants, Ashton Golding, savoure la perspective d’affronter une équipe sur leur terrain à domicile qui a battu une équipe des Dragons qui se bat également avec eux en haut du tableau.

“C’est ce que vous voulez”, a déclaré Golding Sports du ciel. “Vous voulez affronter toutes les équipes quand elles jouent de leur mieux, car comment pouvez-vous vraiment dire que vous avez battu les meilleurs si vous ne jouez pas contre tout le monde quand ils tirent ?

“Cas vient de battre les Catalans et c’est une victoire impressionnante et ils chercheront également à prendre notre cuir chevelu et nous chercherons à faire de même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ashton Golding de Huddersfield réfléchit à la mentalité de “travailleur acharné” qui a conduit aux victoires consécutives de son équipe et dit qu’ils se préparent pour un test sévère contre Castleford Tigers vendredi. Ashton Golding de Huddersfield réfléchit à la mentalité de “travailleur acharné” qui a conduit aux victoires consécutives de son équipe et dit qu’ils se préparent pour un test sévère contre Castleford Tigers vendredi.

“Ça va être un grand match, leur public est juste à côté du terrain et c’est un marmonnement audible, mais c’est un ton bas et doux, et les vestiaires sont petits, mais cela joue en notre faveur. Ce sera un bon match, ce sera un match agréable et j’ai hâte d’y être.”

Westerman, qui faisait partie d’un énorme effort défensif de Castleford lors de la victoire contre les Catalans en réalisant 59 plaqués, ne fait aucun doute que la victoire était l’aboutissement du travail que l’équipe de Lee Radford a fait pendant la pause internationale après la victoire 20-14 à Super Ligue autre équipe française, Toulouse Olympique.

“C’était un résultat énorme”, a déclaré Westerman. “Il n’y a pas de mots pour expliquer un drop goal à la 88e minute pour le gagner. Je préférerais le gagner avant cela, surtout en jouant au milieu pendant 80 minutes parce que c’est un concert difficile, mais je pense que nous avons construit sur la victoire contre Toulouse.

“C’était un match vraiment difficile et ce dont nous avons parlé, se présenter les uns pour les autres et les zones d’effort, je pense que nous l’avons fait. Nous sommes en train de construire cela; c’est quelque chose que Radders a apporté pour essayer de construire notre jeu sur et continuer à travailler.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Castleford Tigers et Catalans Dragons. Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Castleford Tigers et Catalans Dragons.

“Nous avons abandonné plusieurs fois, nous savons que nous sommes assez bons, mais ces dernières semaines ont été vraiment bonnes pour nous et pour remporter la victoire, continuez à monter dans cette table et essayez d’aller aussi loin dans ce jeu – hors spot autant que possible, c’est bon pour nous.”

Castleford a de nouveau disponible Niall Evalds pour la visite de Huddersfield à la suite d’un sort blessé, tandis que Jason Qareqare entre également en lice. Les Giants, quant à eux, pourraient faire ses débuts avec la récente signature de Toby King.

Quiconque s’aligne pour les finalistes de la Betfred Challenge Cup, Westerman sait que Castleford devra produire une performance à domicile similaire à celle contre les Dragons s’ils veulent faire un pas de plus pour s’assurer une place dans les barrages.

« Vous ne pouvez pas déposer, n’est-ce pas ? dit Westerman. “En Super League maintenant, il n’y a pas de matchs faciles et Huddersfield joue très bien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de la Betfred Super League qui a vu les Huddersfield Giants battre les Hull Kingston Rovers. Faits saillants du match de la Betfred Super League qui a vu les Huddersfield Giants battre les Hull Kingston Rovers.

“Nous devons certainement être sur la même performance que les Catalans, sinon mieux. Nous avons nos propres fans derrière nous, qui ont été exceptionnels cette année.

“Et, pour Huddersfield, quand vous avez 7 000 fans de Cas derrière vous, c’est toujours difficile pour eux.”

Escouades nommées

Tigres de Castleford : Niall Evalds, Derrell Olpherts, Jake Mamo, Bureta Faraimo, Jake Trueman, Danny Richardson, Paul McShane, George Lawler, Kenny Edwards, Adam Milner, Joe Westerman, Nathan Massey, George Griffin, Mahe Fonua, Daniel Smith, Greg Eden, Cheyse Blair , Suaia Matagi, Brad Martin, Jason Qareqare, Alex Mellor.

Géants de Huddersfield : Will Pryce, Jermaine McGillvary, Ashton Golding, Tui Lolohea, Danny Levi, Michael Lawrence, Josh Jones, Chris McQueen, Luke Yates, Matty English, Joe Greenwood, Owen Trout, Sebastine Ikahihifo, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, Louis Senior, Olly Russell , Innes Senior, Nathan Mason, Sam Hewitt, Toby King.

Regardez Castleford et Huddersfield lancer la 17e manche de la saison de la Betfred Super League vendredi soir, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h30.