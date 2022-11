Présentation du match – Australie vs Samoa

Le capitaine australien James Tedesco et le skipper samoan Junior Paulo s’affrontent avant la finale de la Coupe du monde

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe alors que l’Australie, championne en titre, et les Samoa, finalistes pour la première fois, s’affrontent pour soulever le trophée Paul Barrière lors de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV masculin de samedi (coup d’envoi à 16 heures)…

Meninga plein de respect pour les Samoa

En ce qui concerne la ligue internationale de rugby, rares sont ceux qui diraient que l’Australie est le roi incontesté du jeu mondial.

Les Kangourous ont remporté la Coupe du monde 11 fois depuis sa création en 1954, remportant 10 des 11 derniers tournois, et sont sur le point de remporter un nouveau triomphe à Old Trafford samedi.

Le parcours de l’Australie vers la finale Groupe B Fidji F 42-8 Écosse W 84-0 Italie F 66-6 Quart de finale Liban F 48-4 Demi-finale Nouvelle-Zélande F 16-14

L’entraîneur-chef Mal Meninga, l’un des plus grands à porter le maillot vert et or, faisait partie de certaines de ces équipes emblématiques des Kangourous pendant ses jours de jeu.

Mais le joueur de 62 ans sait que l’Australie ne peut pas se permettre de sous-estimer une équipe des Samoa qui regorge de talents de la LNR et de la Betfred Super League et a vaincu à la fois une équipe des Tonga très bien notée et accueille l’Angleterre en huitièmes de finale pour atteindre la finale.

“Je ne dirais pas qu’ils sont d’énormes outsiders”, a déclaré Meninga à propos des Samoa. “Ils ont joué une très bonne ligue de rugby.

“Comme [Samoa head coach] Mat [Parish] a mentionné à plusieurs reprises, ce n’est pas comment vous commencez, c’est comment vous finissez. Ils ont très bien joué contre les Anglais et méritent d’être ici.

L’entraîneur-chef de l’Australie Mal Meninga se garde de la complaisance pour la finale contre les Samoa

“Nous ne les sous-estimons pas – nous les respectons pleinement. Nous devons bien nous préparer et faire de notre mieux pour gagner.”

Même ainsi, l’Australie se dirige vers la confrontation de samedi à Old Trafford en tant que favoris importants et Meninga est déterminé à s’assurer que la complaisance ne s’installe pas de son côté.

“On s’attend à ce que nous gagnions tout le temps, c’est le fardeau que nous portons, mais nous jouons toujours avec une passion et un engagement propices à être australiens”, a déclaré Meninga, qui a été de justesse lors de la victoire 16-14 contre l’ancien rival néo-zélandais en les demi-finales, a déclaré.

“Je suis un internationaliste, je veux que le jeu international prospère. Ce fut une grande Coupe du monde et affronter les Samoa en finale est un excellent témoignage de la façon dont le jeu se développe – ce sera un match fantastique.”

Harris-Tavita vise un départ parfait

Lorsque Chanel Harris-Tavita entrera sur le terrain pour les Samoa samedi, il jouera dans ce qui devrait être son dernier match de ligue de rugby à l’âge de 23 ans seulement.

Le joueur des New Zealand Warriors a décidé plus tôt dans l’année qu’il mettrait un terme à sa carrière après s’être blessé lors d’un match de la LNR contre Melbourne Storm, choisissant plutôt de poursuivre ses intérêts dans les voyages et l’écriture.

Harris-Tavita pourrait encore revenir au sport à l’avenir, mais s’il ne le fait pas, il ne pourrait guère y avoir de meilleur moyen de signer que d’entrer dans l’histoire en tant que membre de la première équipe des Samoa à remporter la Coupe du monde de rugby à XV.

“Cela a été difficile pour moi de prendre cette décision car il y a évidemment beaucoup d’argent dans ce jeu, mais c’est une courte carrière”, a déclaré Harris-Tavita.

Le parcours des Samoa vers la finale groupe A Angleterre L 60-6 Grèce F 72-4 France W 62-4 Quart de finale Tonga F 20-18 Demi-finale Angleterre W 27-26 (AET)

“C’était en fait après que j’ai rompu mon testicule [against Melbourne in April] J’ai passé un peu de temps sur moi-même à réfléchir, à envisager mon prochain contrat et j’ai pensé que la décision que j’avais prise était la meilleure décision pour moi pour aller de l’avant.

“C’est juste une décision honnête. Je n’ai pas envie de continuer à jouer, alors j’essaie autre chose et les gens me soutiennent vraiment – je ne les remercierai jamais assez pour cela.

“Si je ressens un profond désir de revenir dans le jeu et que je sens que je peux faire plus pour le jeu, je reviendrai, mais je trouverai autre chose que j’aime faire et je continuerai à le faire. C’est une décision que je continue toujours et j’en profite jusqu’à la fin.”

S’ils veulent bousculer l’ordre international établi de longue date de la ligue de rugby, les Samoans devront faire quelque chose que peu d’autres équipes ont réussi et vaincre l’Australie dans un tournoi international.

Chanel Harris-Tavita prend sa retraite à 23 ans après la finale de la Coupe du monde de samedi

Ils ont déjà réussi des bouleversements étonnants lors de cette Coupe du monde, cependant, et l’entraîneur de la défense Lee Radford, qui manque le retour de Castleford Tigers à l’entraînement de pré-saison avant la saison de Super League 2023 pour continuer dans son rôle, est tranquillement confiant qu’ils peut le faire à nouveau.

“Nous savons exactement à quoi nous attendre”, a déclaré Radford. “Quand l’Australie a des opportunités, elle les saisit et elle a le don de gagner, ce qui est un trait spécial.

“Mais cette petite vieille nation pourrait être capable de causer un autre bouleversement.”

Nouvelles de l’équipe

Meninga est resté avec la même équipe de 19 joueurs depuis la victoire de l’Australie en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Daly Cherry-Evans est inclus, mais il est probable que Nathan Cleary continuera son rôle de demi de mêlée pour leurs kangourous.

L’entraîneur-chef des Samoa, Matt Parish, a apporté un changement à son équipe suite à la victoire contre l’Angleterre, Connelly Lemuelu remplaçant Fa’manu Brown. Harris-Tavita devrait donc débuter au poste de talonneur lors de son dernier match avant de prendre sa retraite.

Escouades nommées

Australie: Josh Addo-Carr, Reagan Campbell-Gillard, Patrick Carrigan, Daly Cherry-Evans, Nathan Cleary, Reuben Cotter, Angus Crichton, Tino Fa’asuamaleaui, Harry Grant, Valentine Holmes, Ben Hunt, Liam Martin, Latrell Mitchell, Cameron Munster, Cameron Murray, James Tedesco (capitaine), Jake Trbojevic, Jack Wighton, Isaah Yeo.

Samoa : Stephen Crichton, Chanel Harris-Tavita, Royce Hunt, Oregon Kaufusi, Tim Lafai, Connelly Lemuelu, Spencer Leniu, Jarome Luai, Taylan May, Anthony Milford, Josh Papali’i, Junior Paulo (capitaine), Ligi Sao, Ken Sio, Jaydn Su’a, Joseph Sua’ali’i, Martin Taupau, Brian To’o, Kelma Tuilagi.

Sky Sports accueille les trois grandes finales de la Super League en 2023. La grande finale masculine, la grande finale féminine et la grande finale en fauteuil roulant seront toutes en direct sur Sky Sports la saison prochaine. La nouvelle saison de Super League commence le jeudi 16 février.