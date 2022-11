Présentation du match – Australie vs Nouvelle-Zélande

L’Australie et la Nouvelle-Zélande s’affrontent samedi lors de la finale de la Coupe du monde de rugby féminin (coup d’envoi à 13h15)

Deux puissances de la ligue de rugby féminin s’affronteront à Old Trafford samedi lorsque les Jillaroos australiens et les Kiwi Ferns s’affronteront lors de leur quatrième finale de Coupe du monde consécutive.

La Nouvelle-Zélande, qui a disputé toutes les finales de la Coupe du monde depuis la création du tournoi en 2000, a remporté le trophée un record à trois reprises, mais après avoir terminé deuxième contre l’Australie en 2013 et 2017, elle cherchera désespérément à récupérer son manteau.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la Coupe du monde 2021, l’Australie battant ses rivaux trans-Tasman par deux points lors du dernier match de groupe – les outsiders kiwis se tenant debout face à leurs adversaires très vantés.

Menés par le médaillé NRLW Dally M 2022 et vainqueur du Golden Boot Raecene McGregor, les accessoires de Brisbane Amber Hall et Brianna Clark et le converti du rugby Mele Hufanga, les Kiwi Ferns se dirigeront vers le match de samedi pleins de confiance après avoir trouvé un autre équipement lors de la demi-finale 20-6 de lundi. victoire finale sur une Angleterre en feu.

La Nouvelle-Zélande a réservé sa place en finale après une victoire 20-6 sur l’Angleterre

L’équipe Jillaroos de Brad Donald, dotée d’un talent de classe mondiale et d’une profondeur remarquable, reste la grande favorite et abordera le match avec confiance après avoir accumulé les points contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en demi-finale.

Donald a déclaré que l’équipe était impatiente de se rendre sur le terrain dans sa quête d’un troisième titre consécutif en Coupe du monde.

“Nous sommes vraiment ravis d’améliorer notre dernier match contre les Kiwi Ferns. Nous avons une équipe en très bonne santé avec sept nouveaux joueurs qui souhaitent améliorer leur performance au troisième tour”, a déclaré Donald.

“Nous avons apporté quelques petits changements, mais nous nous attendons à un match similaire de la part des Kiwi Ferns.

L’entraîneur-chef de l’Australie, Brad Donald, a fait tourner son équipe, amenant sept joueurs

“Les Kiwi Ferns nous ont enlevé notre capacité à jouer aussi vite que nous l’aurions souhaité et nous serons mieux lotis pour notre match de la troisième manche.

“Dans l’ensemble, les 17 joueurs sur le terrain sont impatients de faire le travail pour toute l’équipe qui a été fantastique tout au long de ce tournoi.”

Pour l’Australie, Sam Bremner revient à l’arrière, déplaçant Emma Tonegato sur le banc, tandis qu’Evania Pelite et Julia Robinson conservent des places dans les arrières extérieurs aux côtés des centres vedettes Isabelle Kelly et Jess Sergis.

L’Australie a éliminé la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour réserver sa place en finale à Old Trafford

Tarryn Aiken est partenaire d’Ali Brigginshaw dans les mi-temps, tandis que le co-capitaine Kezie Apps rejoint Yasmin Clydsdale dans la rangée arrière. Kennedy Cherrington, Lauren Brown et Shaylee Bent rejoignent Tonegato sur le banc avec Holli Wheeler le joueur malchanceux à manquer.

Pour la Nouvelle-Zélande, Autumn-Rain Stephens-Daly revient sur le côté sur l’aile et sera partenaire de Mele Hufanga, qui se profile comme un joueur à surveiller après avoir joué en demi-finale contre l’Angleterre.

Autumn-Rain Stephens-Daly a été rappelé dans l’équipe néo-zélandaise de 19 joueurs

McGregor débutera dans les mi-temps aux côtés d’Abigail Roache, tandis que Charlotte Scanlan et Katelyn Vahaakolo ont été nommées respectivement 18e et 19e joueuses.

Australie: Sam Bremner, Evania Pelite, Isabelle Kelly, Jess Sergis, Julia Robinson, Tarryn Aiken, Ali Brigginshaw, Caitlan Johnston, Keeley Davis, Shannon Mato, Kezie Apps, Yasmin Clydsdale, Simaima Taufa, Lauren Brown, Kennedy Cherrington, Shaylee Bent, Emma Tonegato , Holli Wheeler, Jaime Chapman.

Nouvelle-Zélande: Apii Nicholls, Autumn-Rain Stephens-Daly, Mele Hufanga, Page McGregor, Madison Bartlett, Abigail Roache, Raecene McGregor, Brianna Clark, Krystal Rota, Annetta-Claudia Nu’uausala, Roxette Murdoch-Masila, Amber-Paris Hall, Georgia Hale , Nita Maynard, Mya Hill-Moana, Otesa Pule, Christyl Stowers, Charlotte Scanlan, Katelyn Vahaakolo.