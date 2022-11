Présentation du match – Angleterre vs PNG

L’ailier anglais Dom Young est le meilleur buteur d’essais de la Coupe du monde de cette année

Retour sur ce qui se dit et sur l’actualité de l’équipe alors que les hommes d’Angleterre affrontent la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale de la Coupe du monde de rugby à XV samedi (coup d’envoi à 14h30)…

Young saisit son opportunité en Angleterre

Dom Young vise à poursuivre là où il s’était arrêté en phase de groupes alors que l’Angleterre affrontera la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale samedi.

Quatre autres essais dans la première mi-temps de la victoire 94-4 contre la Grèce à Sheffield samedi dernier ont fait du joueur de 21 ans le meilleur buteur d’essais de la compétition masculine avec huit jusqu’à présent.

Vendredi 4 novembre – Australie vs Liban (Huddersfield, 19h30). Samedi 5 novembre – Angleterre vs Papouasie-Nouvelle-Guinée (Wigan, 14h30), Nouvelle-Zélande vs Fidji (Hull, 19h30). Dimanche 6 novembre – Tonga vs Samoa (Warrington, 14h30).

Young n’avait pas joué au test de rugby avant le début de la Coupe du monde, mais l’ailier des Newcastle Knights est ravi du début qu’il a fait dans la vie sous un maillot anglais.

“Je suis prêt à y aller chaque semaine”, a déclaré Young. “Je ne voulais pas être reposé donc je suis content d’être sorti [against Greece].

“J’ai essayé de tout laisser sur le terrain à chaque match. Je n’aurais probablement pas pu m’attendre à ce que ça se passe comme ça, mais j’adore chaque minute.”

Young a fait une telle impression qu’il a réussi à déplacer le meilleur buteur d’essais de l’Angleterre Ryan Hall, qui a porté son total personnel à 39 essais en 40 apparitions pour l’équipe nationale avec un doublé contre les Grecs mais a été exclu du 19-man équipe pour le choc avec la PNG.

Tommy Makinson est sur le point de remplir l’autre place d’aile et Young vise à s’assurer que l’Angleterre conserve la forme qui l’a vu passer la phase de groupes invaincue. Cependant, il reconnaît qu’ils sont confrontés à une augmentation de la concurrence.

“Nous avons bien joué chaque match dans le groupe et cela se reflète dans les matchs les plus importants, les matchs à élimination directe”, a déclaré Young. “Si nous continuons à faire cela et continuons à construire sur ce que nous avons fait, nous pouvons arriver à cette finale.

“Ça va être un grand pas en avant… c’est une super équipe et ils vont tirer dessus. Nous avons besoin que les fans sortent à Wigan.”

“PNG a appris de la défaite de 2017”

La rencontre de samedi au DW Stadium est une répétition du quart de finale de la Coupe du monde 2017 en Australie, où l’Angleterre était confortablement vainqueur 36-6 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’Angleterre a remporté la victoire contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quarts de finale de la Coupe du monde 2017

Cependant, l’entraîneur-chef Stanley Tepend est catégorique, les Kumuls sont une proposition très différente à ce jour à Melbourne.

Une victoire 36-0 contre le Pays de Galles lundi a assuré le passage de la PNG aux huitièmes de finale en tant que finaliste du Groupe D et Tepend s’attend à ce que les leçons d’il y a cinq ans servent bien l’équipe.

“Nous avions des objectifs que nous voulions atteindre dans les phases de poule, et nous l’avons fait, et la performance a vraiment montré à quel point nous sommes tous serrés en dehors du terrain”, a déclaré Tepend.

“Je pense que nous avons appris de ce qui s’est passé en 2017. Les joueurs sont maintenant beaucoup plus intelligents et beaucoup plus jeunes. Je pense que nous nous sommes appuyés sur quelques individus, mais maintenant c’est plus un effort d’équipe et nous avons de meilleurs joueurs, je devinez aussi.”

Six des joueurs de l’équipe anglaise de 24 joueurs pour le tournoi faisaient partie de l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande qui a subi une défaite surprise 28-10 contre les Papouasie-Nouvelle-Guinées à Port Moresby en 2019.

John Bateman était l’un de ceux-là et le deuxième ligne des Wigan Warriors est déterminé à bannir les souvenirs de cette défaite lors de l’affrontement de samedi au stade où il joue son club de rugby.

“C’était une situation hostile, dans leur arrière-cour, mais ils sont une bonne équipe”, a déclaré Bateman. “Vous savez ce que vous obtenez avec eux, ils viennent directement et directement et ils sont assez physiques.

“Ils ont frappé assez fort, mais il y a des gars dans notre équipe qui ont frappé tout aussi fort. Ce sera un bon match et nous l’attendons avec impatience.”

Nouvelles de l’équipe

Kallum Watkins est de retour dans l’équipe d’Angleterre après avoir raté la victoire contre la Grèce

L’Angleterre accueille le capitaine Sam Tomkins après s’être reposé pour la victoire contre la Grèce et Kallum Watkins revient également après avoir raté ce match en raison de protocoles de commotion cérébrale. Herbie Farnworth, Michael McIlorum et Elliott Whitehead sont également de retour.

Watson Boas et Sylvester Namo reviennent dans l’équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée après la victoire contre le Pays de Galles, tandis que McKenzie Yei revient également en lice pour les Kumuls.

Angleterre (depuis): Sam Tomkins (capitaine), Tommy Makinson, Kallum Watkins, Herbie Farnworth, Jack Welsby, Tom Burgess, Michael McIlorum, Elliott Whitehead, John Bateman, Victor Radley, Dom Young, Morgan Knowles, Matty Lees, Mike Cooper, Chris Hill, Mike McMeeken , Marc Sneyd, Kai Pearce-Paul.

Papouasie-Nouvelle-Guinée (depuis): Wellington Albert, Jacob Alick, Keven Appo, Watson Boas, Edwin Ipape, Zev John, Alex Johnston, Lachlan Lam, Kyle Laybutt, Nene MacDonald, Rhyse Martin (capitaine), Sylvester Namo, Jimmy Ngutlik, Justin Olam, Nixon Putt, Daniel Russell , Jérémie Simbiken, Rodrick Tai, McKenzie Yei.