Présentation du match – Angleterre vs France

L’Angleterre a célébré une grande victoire contre les Samoa lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant l’affrontement du groupe A de la Coupe du monde de rugby à XV de samedi entre l’Angleterre et la France et le stade de l’Université de Bolton (coup d’envoi à 17 heures)…

McMeeken ignore l’étiquette des outsiders de l’Angleterre

Peu de gens auraient pu prédire ce qui allait se passer lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année, qui a vu l’Angleterre remporter une victoire 60-6 contre une équipe des Samoa très en vue à Newcastle.

C’est un résultat qui a placé les hôtes dans une position privilégiée pour atteindre les quarts de finale et terminer en tête du groupe A, avec des matches contre la France et les débutants en Grèce à venir.

Le premier d’entre eux est contre les Français à Bolton samedi soir et le deuxième ligne anglais Mike McMeeken pense qu’il y a encore beaucoup d’améliorations dans l’équipe malgré le score à sens unique contre les Samoa.

“C’était un excellent résultat samedi – un résultat auquel on ne s’attendait pas de la part de personnes extérieures à notre camp”, a déclaré McMeeken. Sky Sports Nouvelles.

“Mais en interne, nous savions de quoi nous étions capables et je pensais que samedi nous l’avions assez bien exécuté. Nous avons regardé la vidéo et avons remarqué que nous pouvions également nous améliorer dans des domaines, ce qui est excitant.

“Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais défensivement, il y a des zones et des zones en attaque où nous aurions peut-être pu marquer plus de points également. Tout est positif, d’une certaine manière, car c’est la façon dont nous pouvons nous améliorer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Contrairement à leur match d’ouverture, l’Angleterre est la grande favorite pour remporter les deux matchs de groupe restants, et la victoire de ce week-end prolongerait leur série de victoires contre la France à 21 matchs.

Même ainsi, on parle davantage de l’Australie, championne en titre, de la Nouvelle-Zélande et des Tonga, numéro un mondial, comme des prétendants potentiels au trophée Paul Barrière. Pourtant, McMeeken est heureux d’accepter que l’Angleterre soit considérée comme un outsider.

“Nous avons des joueurs de qualité dans notre équipe et ce n’est pas seulement dans ces 17”, a déclaré McMeeken.

“Dans toute l’équipe, nous avons de la concurrence et c’est vraiment positif à voir, et c’est excitant de voir où nous pouvons aller. Nous ne nous soucions pas d’être les outsiders.”

Frayssionous vise à mettre fin à 41 ans de souffrance

Il faut remonter à 1981 pour trouver la dernière fois que la France a battu l’Angleterre – sans tenir compte de la victoire 25-18 sur la Grande-Bretagne en 1990 – lorsque l’essai d’Hervé Guiraud et un penalty de Jose Moya ont scellé une courte victoire 5-1 à Headingley.

C’est une victoire qui les a également couronnés champions d’Europe, mais les années qui ont suivi n’ont pas été clémentes pour la France lorsqu’il s’agit d’affronter ses anciens rivaux.

Ils se dirigent vers Bolton soutenus par une victoire 34-12 contre la Grèce lors de leur match d’ouverture du Groupe A lundi et l’entraîneur-chef Laurent Frayssinous est catégorique, la France peut enfin mettre fin à une série de 20 matchs sans victoire contre l’Angleterre.

“Nous voulons battre l’Angleterre, nous savons que nous pouvons battre l’Angleterre et nous avons attendu longtemps, mais peut-être que ce jour viendra samedi”, a déclaré Frayssinous, qui a aidé la France à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2000 en tant que joueur.

“Nous sommes de bonne humeur, nous savons que l’Angleterre est une grande équipe, mais nous sommes convaincus que nous pouvons les défier dans quelques domaines.

“Il y a certaines choses que nous devons améliorer lors de notre dernier match contre la Grèce, mais nous avons travaillé dur sur un plan de match pour ce match, et nous jouerons avec nos forces.”

McMeeken, qui est l’un des trois joueurs de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde qui joue dans son club de rugby pour les Dragons catalans de la Super League française, s’attend également à un examen rigoureux.

“Je suis sûr que nous serons testés samedi”, a déclaré McMeeken. “Je me suis entraîné avec eux et j’ai joué avec eux tout au long de l’année, donc je connais beaucoup de leurs points forts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

“J’ai beaucoup d’amis dans cette équipe de France, donc j’espère qu’ils feront extrêmement bien dans cette compétition, mais pas contre nous. Évidemment, samedi, ces amitiés seront suspendues pendant 80 minutes.”

Nouvelles de l’équipe

L’Angleterre est susceptible d’être très différente de l’équipe qui a battu les Samoa, Shaun Wane apportant cinq changements à son équipe de 19 joueurs et promettant de donner à tous ceux qui ne figuraient pas à St James ‘Park une course contre la France.

Parmi ceux susceptibles de débuter figure l’ailier Ryan Hall, qui remplace Tommy Makinson dans l’effectif pour ce match et a l’opportunité d’ajouter aux 35 essais qu’il a déjà marqués sous le maillot de l’Angleterre.

“Je penserai à la victoire et au peu que nous avons fait sur la scène internationale”, a déclaré Hall, l’un des cinq survivants de l’équipe qui a perdu 6-0 contre l’Australie en finale de la Coupe du monde 2017.

Ryan Hall devrait revenir pour l’Angleterre sur l’aile contre la France

“Nous avons remporté quelques tournois contre les Kiwis, mais c’est la Coupe du monde et nous n’avons pas gagné cela depuis 50 ans. Si je peux marquer un essai en finale et nous aider à gagner, tant mieux, si je fais quelque chose d’autre sur le terrain pour nous aider à gagner, c’est aussi super.

“Chaque seconde et chaque minute sur ce terrain compte pour moi, je ferai tout ce que je peux pour que mon nom figure également sur la feuille de match de la semaine prochaine.”

Frayssinous n’a apporté qu’un seul changement à son équipe de 19 joueurs par rapport à celle qui a été nommée avant la victoire contre la Grèce, Gadwin Springer remplaçant Maxime Puech.

Escouades nommées

Angleterre: Sam Tomkins, Kallum Watkins, Herbie Farnworth, Ryan Hall, Jack Welsby, George Williams, Tom Burgess, Michael McIlorum, Luke Thompson, Elliott Whitehead, John Bateman, Victor Radley, Dom Young, Chris Hill, Andy Ackers, Marc Sneyd, Joe Batchelor , Mikolaj Oledzki, Kai Pearce-Paul.

France: Morgan Escare, Arthur Romano, Samisoni Langi, Matthieu Laguerre, Fouad Yaha, Arthur Mourgue, Tony Gigot, Jordan Dezaria, Alrix Da Costa, Lambert Belmas, Benjamin Jullien, Paul Seguier, Benjamin Garcia, Eloi Pelissier, Justin Sangare, Gadwin Springer, Mickael Goudemand, Corentin Le Cam, César Rouge.