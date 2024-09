Présentation du classement mondial des sports électroniques LoL, optimisé par AWS !

Aujourd’hui marque une étape importante dans le monde de l’e-sport de League of Legends : nous dévoilons Global Power Rankings, un moteur de classement dynamique basé sur les données et alimenté par la technologie Amazon Web Services (AWS) qui vise à contextualiser la force des équipes dans les ligues de niveau 1. Que vous souhaitiez voir où se situent vos équipes préférées ou mieux comprendre le paysage compétitif de manière plus générale, nous espérons que Global Power Rankings deviendra un compagnon de base pour l’e-sport.

Le classement mondial des puissances fournit un système de classement pour toutes les équipes de niveau 1 de League of Legends dans le monde. Construit sur un modèle de type ELO, ce système évalue non seulement les performances individuelles des équipes, mais aussi la force des régions dont elles sont issues. Le résultat est un aperçu complet et transparent du paysage compétitif mondial, mis à jour après chaque journée de jeu pendant les Worlds 2024.

Pourquoi les classements mondiaux des puissances se démarquent

Les classements mondiaux de puissance ont été conçus pour répondre aux défis spécifiques de League of Legends. Nous avons dû prendre des décisions qui ont été fortement influencées par le fait que nous avons une méta en constante évolution influencée par les mises à jour de patchs bimensuelles et les structures et niveaux de compétence variables selon les ligues.

Comment ça marche : la logique d’Elo

Au cœur du Global Power Rankings se trouve une mesure Elo mixte, une moyenne pondérée entre l’Elo d’une équipe et celui de sa ligue. Cette approche garantit que les classements sont à la fois suffisamment simples pour être facilement compris et suffisamment sophistiqués pour tenir compte des complexités du jeu. La formule du Power Score, où l’Elo de l’équipe et celui de la ligue sont pondérés respectivement à 80 % et 20 %, a été affinée pour une précision prédictive optimale.

Caractéristiques principales

Résolution basée sur le jeu : Le modèle est mis à jour après chaque match d’une série de matchs. Cela signifie que nous prenons en compte chaque match joué lors d’une division régionale ou d’un événement international. Pondération des correspondances contextualisées (facteurs K) : Les événements internationaux ont plus de poids que les événements régionaux, les matchs à élimination directe ayant plus d’importance que les matchs de la phase de groupes. Cela garantit que les rencontres à enjeux élevés ont un impact plus important sur le classement. Fenêtres d’évaluation : Une fenêtre d’évaluation de trois ans pour l’Elo de la ligue et une fenêtre de deux ans pour l’Elo de l’équipe permettent au système d’équilibrer l’impact des changements de liste tout en maintenant un échantillon solide de matchs internationaux. Précision prédictive : La capacité du système à prédire les résultats des matchs a été rigoureusement testée, les résultats indiquant une forte corrélation entre les résultats attendus et réels.

Perspectives d’avenir : améliorations potentielles

Les classements mondiaux des puissances ne sont qu’un début. À l’approche de 2025, nous étudions déjà plusieurs améliorations, notamment :

Intégrer des statistiques en jeu pour ajuster les scores de puissance en fonction des performances du match

Introduction de classements de puissance basés sur les joueurs pour mieux refléter les contributions individuelles

Exploration de facteurs K plus granulaires pour affiner davantage la précision du système

Rejoignez-nous dans ce voyage