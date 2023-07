Présentation des tables rondes d’examen de la technologie du MIT, des conversations en temps réel sur l’avenir de la technologie

Il ne fait aucun doute que l’IA générative affectera l’économie, mais comment, exactement, reste une question ouverte. Malgré les craintes que ces outils d’IA bouleversent les emplois et exacerbent les inégalités de richesse, les premières preuves suggèrent que la technologie pourrait aider à uniformiser les règles du jeu, mais seulement si nous la déployons de la bonne manière. De même, la loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur les puces ont toutes deux d’énormes implications pour l’économie et pour les efforts visant à relancer la base manufacturière américaine de haute technologie. Rotman et Honan examineront qui bénéficiera de ces événements économiques transformateurs et quels sont les risques.

Puis, le 12 septembre, notre prochaine édition des Tables Rondes abordera une autre question importante : Comment réguler l’IA ? Charlotte Jee, rédactrice en chef, et Melissa Heikkilä, journaliste principale pour AI, discuteront de l’état de la réglementation de l’IA aujourd’hui et de ce qu’il faut surveiller dans les mois à venir.