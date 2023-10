Présentation d’Emerge : le nouveau hub de Decrypt explorant au-delà de l’avant-garde

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du nouveau hub de Decrypt : Emerge. Emerge sera le lieu idéal pour trouver les dernières nouvelles et informations sur les technologies émergentes les plus lointaines.

Depuis notre lancement en 2018, nous avons poursuivi sans relâche notre vision de construire une entreprise médiatique de nouvelle génération positionnée à l’intersection des technologies émergentes, de la finance alternative et de la culture.

Nous ne nous contentons pas de couvrir ces sujets, nous les vivons. Nos opérations quotidiennes sont alimentées par le Web3 et l’IA. Emerge est notre réponse à la question qui est au cœur de tout ce que nous faisons : quelle est la prochaine étape ?

Bien que Satoshi Nakamoto ait publié son livre blanc sur le Bitcoin en 2008, il a fallu plus de cinq ans pour que la technologie des cryptomonnaies et de la blockchain attire la moindre lueur d’attention du grand public. Aujourd’hui, une décennie plus tard, le Web3 est partout.

Où est le Satoshi de demain ? Quel livre blanc, quelle grande idée, quelle vision improbable sera partout en 2033 ? Emerge s’engage dans la chasse.

Qu’est-ce qu’Emerge ?

Emerge est un espace dédié au suivi des avancées de pointe dans le paysage technologique, un portail vers l’autre côté du futur et votre point d’entrée pour vous téléporter au-delà de la pointe. Aujourd’hui, ces technologies comprennent :

Intelligence artificielle : L’évolution rapide de l’IA et ses impacts croissants sur notre monde, de l’apprentissage automatique au traitement du langage naturel (NLP) en passant par la vision par ordinateur et au-delà.

Biohacking et longévité : Interventions radicales en matière de santé, notamment des traitements et des technologies expérimentaux repoussant les limites de la durée de vie et des performances humaines.

Science décentralisée (DeSci) : Appliquer les outils blockchain et Web3 pour ouvrir la recherche et démocratiser les découvertes scientifiques.

L’informatique quantique : Exploiter les propriétés bizarres de la physique quantique pour résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs classiques.

Exploration de l’espace : Suite à la nouvelle course à l’espace qui s’étend aux agences publiques, aux entreprises privées et aux entreprises.

Emerge abordera également d’autres technologies émergentes comme l’AR/VR, les innovations énergétiques et climatiques, la robotique, les nanotechnologies, ainsi que d’autres sujets encore inimaginables.

Nous apporterons à ces sujets notre signature en matière d’accessibilité, de clarté et de scepticisme sain. Grâce à Emerge, nos lecteurs peuvent plonger en profondeur dans les derniers développements de ces technologies exponentielles et d’autres fonctionnant en marge de la conscience dominante. Nous vous aiderons à donner un sens à tout ce qui se profile à l’horizon.

Restez informé

Emerge héberge déjà une newsletter hebdomadaire couvrant les derniers développements en matière d’IA : Généralement intelligente, organisée par Gen, notre conservateur d’IA en constante évolution. Avec le lancement officiel du hub élargi, nous lancerons une newsletter organisée par des humains offrant un aperçu actualisé et perspicace de la recherche et des stratégies sur la longévité, la prolongation de la vie et le renversement de l’âge. Pour être averti de son lancement, inscrivez-vous ici !

L’avenir est en train d’émerger

Alors que la technologie évolue à un rythme rapide, vertigineux et parfois terrifiant, nous espérons qu’Emerge pourra vous servir de guide pour tout comprendre. Les sujets abordés ici façonneront notre avenir plus que la plupart ne le pensent. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la balade.