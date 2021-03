Malgré les assurances des corps médicaux et des gouvernements, les Européens semblent de plus en plus méfiants à l’égard du médicament AstraZeneca. Un sondage publié par YouGov lundi dernier a révélé que seuls 23% des Français et 32% des Allemands considèrent que le vaccin est sûr.

La société a été frappée de plus en plus mauvaise presse après que les régulateurs américains se sont inquiétés du fait que les données d’essai utilisées pour évaluer l’efficacité du vaccin étaient potentiellement obsolètes et trompeuses. AstraZeneca a déclaré qu’il travaillait à mettre à jour et à vérifier les résultats de l’essai. Le vaccin n’a pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

