Présentation de Tom Strom et de ses illustrations incroyablement mignonnes

Un instant, vous avez envie de caresser le mignon chaton cyclopique assis parmi les nichoirs avec un poussin jaune perché au creux de sa queue. Mais l’image suivante vous fait reculer votre main pour éviter ses griffes. Et cet oiseau ? Eh bien, il est coincé dans les crocs du chat, une grosse goutte de sang dégoulinant comme une larme. Car aussi douces et bénignes que ses créatures semblent, il y a un côté sombre à la plupart des choses que l’illustrateur de Virginie Tom Strom évoque.

Cela convient parfaitement à certains de ses clients. Par exemple, il a créé des pochettes d’album, des t-shirts et divers graphismes pour des groupes de death metal comme Revocation et Baest. Avec des projets comme ceux-ci, il y a beaucoup de place pour l’horreur sombre. Mais ce que Tom recherche vraiment, c’est la possibilité d’intégrer ses adorables petites créatures inspirées de la nature dans un récit, en utilisant une palette plus douce et plus nuancée.

« En général, quand on voit des œuvres d’art aux thèmes plus sombres, elles sont également colorées de manière à paraître sombres et presque dérangeantes, avec des noirs lourds, des rouges et autres. Je voulais que mon travail ait les mêmes thèmes plus sombres mais une palette plus accessible, plus lumineuse et plus accueillante », explique Tom.







































Ayant grandi dans les bois de l’ouest du Massachusetts, Tom a utilisé les compétences en dessin qu’il a développées en grandissant pour devenir tatoueur. C’est un domaine qui exige de la polyvalence, c’est pourquoi il a dessiné dans de nombreux styles tout en perfectionnant ses compétences en illustration en plus du travail à l’encre. « Au fil des ans, j’ai commencé à incorporer différentes parties de ce que j’avais appris et à les mettre en pratique avec ce que je faisais déjà. J’ai dû créer beaucoup d’images mignonnes et leur donner une personnalité que mes clients apprécieraient, mais en même temps, je ne pouvais pas m’empêcher d’ajouter une touche sombre à chaque pièce. C’est comme ça que je suis fait », dit-il.

Contrairement à de nombreux illustrateurs débutants, Tom évite les outils numériques pour travailler avec des supports naturels. Il peut travailler numériquement si le projet l’exige, mais dans son cœur, il se consacre à l’aquarelle, à la gouache, à l’acrylique, à l’huile et même à la sculpture. Des outils comme Procreate sont fantastiques, mais dans ses images, les textures, les motifs et les détails sont un peu plus complexes et individuels. Feuilles, mousses, textures de roche et de bois, fourrure et plumes – leur nature douce et organique contraste avec les ombres de sa narration.







































« J’ai toujours aimé peindre dans sa forme réelle et apprendre à comprendre et à contrôler chaque médium. Ils m’offrent des choses et un sens de la direction créative que je ne ressens tout simplement pas numériquement », dit Tom. « Rien ne remplace la sensation que j’éprouve en poussant la peinture sur du papier, un panneau ou tout autre support que je souhaite aborder. La peinture me donne également le look classique dont je suis tombé amoureux au départ. Tous les artistes que j’ai aimés en grandissant travaillent dans des médiums traditionnels. »

Au moment où j’écris ces lignes, Tom est en train d’illustrer une de ses propres histoires en vue de la raconter sous forme de livre pop-up. Il illustre les personnages tout en apprenant les techniques de conception de livres pop-up, et les cartes pop-up qu’il a créées peuvent être trouvées sur son site Web.

« Mon projet d’illustration idéal serait une histoire ou une couverture de livre », explique Tom. « J’aime travailler avec un récit que je peux vraiment développer. J’aime aussi les images singulières qui peuvent capturer une histoire entière en une seule prise, comme celles que l’on voit sur les couvertures de livres. Les couvertures d’album fonctionnent de la même manière. J’ai acheté plus d’albums que je ne peux en compter uniquement à cause de la peinture sur la couverture. »