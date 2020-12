Vous avez peut-être remarqué que nous avons ajouté des informations sur les prix des téléphones à nos pages de spécifications et à nos critiques il y a quelque temps. Ces informations proviennent d’une liste croissante de magasins de plusieurs régions – mais vous devez toujours vérifier les téléphones un par un. Après avoir couvert les offres du Black Friday, nous avons décidé de créer une seule page avec toutes les meilleures offres que nous avons trouvées, même les jours qui ne sont pas des vacances de magasinage mondiales.

Présentation de notre page Offres quotidiennes. Vous y trouverez des réductions intéressantes sur les smartphones (et occasionnellement sur la tablette et la smartwatch). Bien que les informations sur les prix soient collectées automatiquement, nous sélectionnons les meilleures offres, c’est donc une liste organisée relativement petite.

Vous obtenez les bases au premier coup d’œil – le magasin, le prix et la réduction. Le pourcentage de remise est calculé sur la base du prix moyen sur 30 jours du téléphone (ou moins pour les nouvelles annonces). Il s’agit d’empêcher les détaillants de jouer avec le système en augmentant le prix un jour et en annonçant une grosse baisse le lendemain.

En fait, vous pouvez voir comment le prix a changé au fil du temps en cliquant sur le bouton Historique des prix. Cela ouvrira un graphique montrant les mouvements de prix (la ligne verte en pointillés est la moyenne). Ce panneau supplémentaire affiche également des informations supplémentaires, y compris les prix les plus bas et les plus élevés que nous ayons vus à ce jour.

Notre outil de suivi des prix couvre plusieurs régions, nous vous recommandons donc d’utiliser le menu déroulant pour sélectionner uniquement les régions qui vous intéressent. Ce paramètre sera mémorisé la prochaine fois que vous ouvrirez la page, vous n’aurez donc besoin de le faire qu’une seule fois (remarque: assurez-vous de cliquer sur le bouton Afficher).

Les offres sur la page changeront quotidiennement, donc si vous ne trouvez pas quelque chose que vous aimez aujourd’hui, revenez demain. Et si vous trouvez quelque chose que vous aimez, gardez à l’esprit que l’accord peut ne pas durer très longtemps.

Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la page Offres quotidiennes et si vous rencontrez des problèmes.