Présentation de nos 10 technologies révolutionnaires

Chaque année, les journalistes et rédacteurs en chef de MIT Technology Review sélectionnent 10 technologies révolutionnaires, qui ont toutes la promesse de changer fondamentalement notre façon de vivre et de travailler. La liste de cette année couvre tout, des sciences spatiales et de la télémédecine aux progrès de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie. Ils représentent les technologies qui, selon nous, auront le plus grand impact sur nos vies au cours de l’année à venir.

Le TR10 de cette année est le 22e que nous publions, et je mettrai en évidence une entrée chaque jour dans The Download pendant les 10 prochains jours, à partir de demain. Nous espérons que vous apprécierez de vous émerveiller devant les progrès réalisés dans les domaines de l’édition de gènes, des drones militaires, du recyclage des batteries et de la conception de puces informatiques, pour n’en nommer que quelques-uns.

David Rotman, notre rédacteur en chef, a écrit un essai introductif fascinant qui explique comment une législation investissant des centaines de milliards dans l’industrie et la recherche et le développement pourrait redéfinir notre façon de penser le rôle des gouvernements dans l’économie. Vous pouvez le lire ici.

Enfin, nous voulons vous entendre! Nous vous donnons la chance d’aider à choisir une 11ème technologie bonus. Vous pouvez voter dans notre sondage jusqu’au 1er mars, date à laquelle j’annoncerai le gagnant dans The Download.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les émeutiers du Congrès brésilien ont planifié leur attaque sur les réseaux sociaux

Il a des échos effrayants des manifestations du Capitole américain il y a deux ans. (WP $)

+ Les émeutiers ont pris d’assaut de nombreux bâtiments fédéraux à Brasilia. (voix)

+ Les manifestants ont communiqué à l’aide de messages codés sur Telegram. (BBC)

+ Des questions ont été soulevées quant à la mesure dans laquelle la police a tenté de les arrêter. (Économiste $)

2 Près de 90 % des habitants d’une grande province chinoise ont le covid

Plus de 88 millions de personnes dans le Henan ont été infectées. (BBC)

+ La Corée du Sud affirme que la «fierté» de la Chine l’empêche d’accepter des vaccins étrangers. (FT $)

3 Un homme est mort alors qu’il travaillait dans un entrepôt Amazon

Ses collègues n’ont pas été avertis et ont reçu l’ordre de continuer à travailler normalement. (Le gardien)

4 Elon Musk en a assez de la « négativité » de San Francisco

On lui a demandé de déplacer un procès à venir hors de la ville, se plaignant que les jurés locaux seraient de parti pris contre lui. (Le bord)

+ Le culte de Musk n’est plus aussi dévorant qu’avant. (FT $)

+ Certains employés de Twitter licenciés ont finalement reçu des indemnités de départ dérisoires. (Initié $)

+ Twitter navigue dangereusement près du territoire de MySpace. (Bloomberg $)

5 La chute d’un satellite de la NASA pourrait constituer un danger pour les Sud-Coréens

Les autorités ont envoyé des alertes téléphoniques avertissant les civils de se méfier des débris. (Bloomberg $)

+ La mission lunaire de la NASA s’accélère. (WP $)

6 Au moins les journalistes cryptos s’amusent bien

Le drame de ces derniers mois est de l’herbe à chat pour les journalistes. (Ardoise $)

+ L’échange cryptographique des jumeaux Winklevoss est dans l’eau chaude. (Les informations $)

+ L’informaticien qui chasse les bogues coûteux dans le code crypto. (examen de la technologie MIT)

7 Le changement climatique bouscule l’archéologie

Alors que les sécheresses exposent des artefacts, les tempêtes ruinent également les sites de recherche. (Axios)

+ Une startup dit qu’elle a commencé à libérer des particules dans l’atmosphère, dans le but de modifier le climat. (examen de la technologie MIT)

8 Mexico se plie en quatre pour les nomades numériques

Les travailleurs de Gig disent qu’ils cuisinent des plats moins épicés pour apaiser les visiteurs étrangers. (Reste du monde)

9 Pourquoi la Silicon Valley aime tant les chevaux 🐎

La thérapie équine encourage les cadres à s’ouvrir et à embrasser le monde naturel. (Les informations $)

10 Votre photo de profil obsolète fait-elle de vous un poisson-chat ?

Certains professionnels ont besoin de mettre à jour les leurs plus souvent que d’autres. (Filaire $)