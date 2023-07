Présentation de Lionel Messi Inter Miami: «Le meilleur numéro 10 du monde» reçoit un accueil stellaire, étreint David Beckham | MONTRE

Lionel Messi a finalement été dévoilé devant une foule à guichets fermés au stade DRV PNK de l’Inter Miami alors que les fans affluaient en Floride pour assister à la cérémonie de présentation du « meilleur numéro 10 du monde ».

Le compte Twitter officiel de la Major League Soccer (MLS) a partagé une vidéo qui montrait l’annonceur appelant Messi « le numéro 10 de l’Amérique » et le meilleur au monde à un énorme rugissement de la foule alors que Messi sortait devant les fans de l’Inter Miami pour la première fois.

Le joueur de 36 ans a été officiellement présenté comme joueur de l’Inter Miami lundi matin avec les copropriétaires du club Jose R Mas, Jorge Mas et David Beckham debout sur un podium pour accueillir Messi.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a reçu son maillot numéro 10, et il a ensuite remercié la foule en disant qu’il avait hâte de vivre de « grandes choses » avec le nouveau projet.

« Je tiens à remercier toute la population de Miami pour cet accueil, cette affection depuis mon arrivée ici. Je suis très excité d’être avec vous. Je tiens à remercier Jose, Jorge et David pour cette reconnaissance, pour avoir rendu tout facile et pour nous avoir fait sentir chez nous. Je veux vraiment commencer à m’entraîner et à concourir, je veux vraiment gagner et que ce club continue de grandir », a déclaré Messi dans son discours de bienvenue.

« J’espère que tout au long du tournoi, vous continuerez à nous accompagner. Personnellement, je crois que mes coéquipiers vont tout donner pour construire ce projet et je suis très content d’avoir choisi cette ville, d’avoir choisi ce projet et je ne doute pas que nous allons passer un très bon moment et nous allons de vivre de très belles choses », a ajouté le septuple Ballon d’Or.

Messi a mis la plume sur papier sur un accord très lucratif jusqu’à la fin de la saison 2025 après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain plus tôt cet été.

L’attaquant vedette légendaire a une grande tâche à accomplir alors que l’Inter Miami languit actuellement au bas de la conférence Est de la MLS, sans victoire lors de ses 11 derniers matchs.

Il a été rapporté que Messi pourrait faire ses débuts lors de l’affrontement de la Coupe des ligues contre l’équipe de Liga MX Cruz Azul le 21 juillet, suivi de ses débuts en MLS à une date ultérieure.