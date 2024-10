Présentation de l’Airain Type 20 ACE à cadran blanc

Fondée en 1934, Airain était bien connue pour ses chronographes flyback Type 20 au milieu des années 20ème siècle, fournissant l’armée française ainsi que des marques comme Breguet et Mathey Tissot. Ces chronographes pouvaient être instantanément remis à zéro en appuyant sur le poussoir de 4 heures via la fonction flyback et avaient des exigences spécifiques comme une lunette tournante bidirectionnelle de 12 heures, une réserve de marche de 35 heures (minimum) et une lumière sur les aiguilles et les chiffres arabes. . Airain n’a pas survécu à la crise du quartz et à la perte des contrats militaires français, mais a été relancé en 2020. L’Airain Type 20 ACE est le dernier modèle chrono et présente un style audacieux et moderne issu d’une collaboration avec le détaillant néerlandais Ace Jewelers.

Le boîtier en acier inoxydable mesure 39,5 mm de diamètre et 10,85 mm de hauteur (sans le verre saphir à double dôme), ce qui est proche de l’original avec un diamètre d’environ 38 mm. Il y a une lunette de compte à rebours bidirectionnelle de 12 heures avec des chiffres et des marques noirs, ainsi que des poussoirs de chrono classiques à 2 et 4 heures. La couronne surdimensionnée push/pull est facile à manipuler et la résistance à l’eau est évaluée à 50 mètres. Le fond vissé est en acier avec une gravure faisant référence à la collaboration Ace Jewelers. Les options de bracelet incluent du cuir noir avec des accents orange ou un tissu NATO orange, et les deux ont des boucles à ardillon en acier.

Le cadran constitue le grand changement par rapport aux modèles précédents avec une finition blanc argenté plus brillante et des éléments orange. L’essentiel de l’esthétique est monochromatique avec des chiffres arabes noirs (contournés) et des aiguilles des heures/minutes noir mat, le tout rempli de Super-LumiNova BGW9 Grade X1. Un Super-LumiNova orange plus audacieux est utilisé pour l’aiguille centrale des secondes du chronographe, ainsi que pour l’aiguille des minutes/roulette des minutes sur le sous-cadran de 30 minutes à 3 heures. Le sous-cadran de la petite seconde à 9 heures est noir. Une piste détaillée des minutes et des secondes du chronographe s’étend sur le périmètre le plus extérieur.

L’Airain Type 20 ACE est animé par le calibre AM2, un chronographe flyback à roue à colonnes à remontage manuel. Développé par la Manufacture AMT à La Chaux-de-Fonds, il possède 24 rubis, bat à 28 800 alternances par heure (4 Hz) et est doté d’une réserve de marche de 63 heures. Les fonctions comprennent les heures centrales, les minutes et les secondes du chronographe, le compteur 30 minutes et la petite seconde avec réinitialisation flyback.

L’Airain Type 20 ACE n’est pas limité et se vend à 3 450 euros (avec TVA). Il est disponible directement auprès de Airain ou les Ace Jewellers site webainsi que dans la boutique Ace & Dik d’Amsterdam et chez d’autres revendeurs agréés sélectionnés. Pour plus d’informations, veuillez visiter Airain site web.