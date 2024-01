Présentation de la statistique de survie Sunak

Après de nombreuses volte-face, le Premier ministre Rishi Sunak a opté pour la stratégie gagnante de John Major en 1992 comme étant son « chemin étroit » vers la victoire aux élections générales britanniques qui devraient avoir lieu cette année. Les conservateurs annonceront une amélioration de l’économie, avertiront que voter pour les travaillistes serait risqué et réduiront les impôts des particuliers dans le budget du 6 mars.

Seul le dernier de ces trois reste incertain car Sunak est redevable au Bureau indépendant de la responsabilité budgétaire de fournir les ressources nécessaires via ses prévisions budgétaires. La première version de ceux-ci n’a pas encore été partagée avec le Trésor ou le n°10.

Il y a de bonnes raisons de penser que l’organisme de surveillance budgétaire fournira à Sunak un trésor de guerre plus important que les 13 milliards de livres sterling de marge de manœuvre identifiés après la déclaration d’automne de novembre. Depuis lors, les anticipations des marchés financiers concernant les taux d’intérêt futurs ont chuté d’environ un point de pourcentage et les coûts des emprunts publics ont également diminué. En utilisant le Le calculateur prêt de l’OBR pour le paiement des intérêts de la dette, cela à lui seul pourrait rapporter environ 14 milliards de livres sterling supplémentaires. Ajoutez à cela les effets probables d’une inflation plus faible que prévu, et les dépenses en matière de prestations sociales en 2028-2029 pourraient bien être révisées à la baisse d’environ 4 milliards de livres sterling.

L’Office national des statistiques publiera à la fin de ce mois de nouvelles projections démographiques importantes qui pourraient également être significatives pour les finances publiques, même si l’effet dépend de l’équilibre entre les hypothèses de migration plus élevées et la longévité.

Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour le Trésor. Ces gains potentiels seront compensés par une probable révision à la baisse du produit intérieur brut nominal – la taille des liquidités de l’économie – reflétant une inflation intérieure et des augmentations de salaires nominaux plus faibles que prévu en novembre. Cela réduirait directement les recettes fiscales projetées, mais l’ampleur dépend fortement des jugements précis de l’OBR sur la taille et la composition de la production économique. Si le niveau du PIB nominal à la fin de la période de prévision 2028-29 était inférieur de 1 pour cent à celui prévu en novembre, les recettes publiques diminueraient d’environ 14 milliards de livres sterling.

Les prévisions budgétaires de l’OBR constitueront donc probablement un trésor de guerre, mais son ampleur reste très incertaine et pourrait facilement être inversée lors d’un événement budgétaire ultérieur. Face à ces circonstances, tout gouvernement sachant qu’il serait au pouvoir pendant une longue période voudrait constituer une réserve pour se garantir contre un avenir potentiellement difficile. Cela est particulièrement vrai à une époque où le vieillissement de la population va accroître la pression sur les dépenses publiques dans les années à venir, où les plans existants sont serrés et où les ministres conservateurs savent qu’ils n’augmenteront pas les taxes sur l’essence et le diesel, même s’ils obligent l’OBR à supposer le contraire.

Disposer d’une plus grande marge de manœuvre budgétaire permettrait aux conservateurs d’ignorer les prévisions défavorables occasionnelles de l’OBR et de permettre aux ministres de poursuivre leurs activités gouvernementales sans drames sans fin. Cela signifie que nous pouvons définir une « statistique de survie Sunak », mesurant à la fois la proportion de toute manne épargnée et simultanément la propre vision du Premier ministre de ses chances aux prochaines élections.

Si Sunak n’économise rien de son prochain trésor de guerre et dépense tout sur les réductions d’impôts, les statistiques de survie seront nulles, démontrant qu’il sait que les chances de son parti aux élections sont minimes. Ce seraient les actions de quelqu’un qui veut simplement rendre la vie difficile aux travaillistes. D’un autre côté, s’il économise l’essentiel de toute manne budgétaire, la statistique la plus élevée démontrerait qu’il pense qu’il pourrait être au pouvoir et capable d’effectuer des changements jusqu’en 2029.

Le budget du 6 mars ne déterminera certainement pas l’avenir économique du Royaume-Uni, ni le montant des impôts que nous paierons à moyen terme, ni la qualité des services publics. Toutes ces choses seront décidées par le prochain gouvernement. Mais cela démontrera si Sunak pense qu’il sera aux commandes à cette époque l’année prochaine.

