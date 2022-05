Présentation de la solution DDR5 révolutionnaire de Samsung – Samsung Global Newsroom

L’ère de la DDR5 est arrivée. De la 5G et de l’intelligence artificielle (IA) au métaverse et à la réalité augmentée (AR), le calcul haute performance repousse les limites des environnements de serveurs pour traiter des quantités massives de données à des vitesses extrêmement élevées. Comprenant que les géants de la technologie du monde entier sont sur le point d’ajouter des masses de serveurs à leurs centres de données, Samsung Electronics a développé ses solutions de mémoire DDR5 pour jouer un rôle clé en permettant aux industries tournées vers l’avenir de fonctionner à leur apogée.

Future-First Memory Solutions pour l’innovation axée sur les données

Avec le développement de sa solution DDR5, Samsung, une entreprise connue pour changer le paysage du marché mondial de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM), a introduit un nouveau changement de génération dans l’industrie informatique. De plus, suite à la sortie plus tôt cette année de processeurs prenant en charge la DDR5, d’énormes changements sont également attendus dans le paysage informatique, avec une croissance qui devrait également englober les jeux et les PC grand public.

Par rapport à son prédécesseur qui est arrivé sur le marché en 2013, la DDR4, la DRAM DDR5 offre deux fois la vitesse et quatre fois la capacité, à 4800 Mpbs et 512 Go respectivement.1 Cette mémoire haute performance de nouvelle génération permet aux réseaux de gérer les quantités croissantes de données générées par le cloud computing, l’IA et les systèmes de conduite autonome. Contrairement à la DDR4, la DDR5 intègre directement un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) dans un module de mémoire double en ligne (DIMM), ce qui entraîne une augmentation de 30 % de l’efficacité énergétique au niveau du module et une alimentation plus stable.

Les centres de données sont les principaux utilisateurs de la DDR5, car, pour fonctionner à leur plein potentiel, ils ont besoin d’une mémoire basse consommation et haute performance car ils consomment de grandes quantités d’énergie pour effectuer des opérations et maintenir les serveurs au frais. À partir du troisième trimestre de cette année, les DRAM existantes pour les serveurs devraient être progressivement remplacées par la DDR5, une évolution qui pourrait aider les centres de données à rester rentables et encourager un développement durable et respectueux de l’environnement.

Allant au-delà des limitations de performances des DRAM existantes, la DDR5 jouera un rôle central dans l’innovation axée sur les données en termes de vitesse, de capacité et de respect de l’environnement. Pour en savoir plus sur le nouveau monde que la DDR5 contribue à construire, regardez la vidéo ci-dessous.

1 Ces chiffres concernent les modules pour serveurs.