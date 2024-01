Présentation de Johanna Faries en tant que nouvelle présidente de Blizzard Entertainment — Toutes les actualités — Blizzard News

Aujourd’hui, l’e-mail suivant a été envoyé à tous les employés de Blizzard par Johanna Faries, la nouvelle présidente de Blizzard Entertainment :

Cher Blizzard,

Bien que mon premier jour officiel avec vous tous soit le 5 février, je tiens à vous faire savoir immédiatement que c’est un honneur de me joindre à vous la semaine prochaine à ce nouveau titre. Je le fais humblement et avec admiration devant tout ce que Blizzard défend et apporte au monde depuis plus de trente ans. Aujourd’hui apporte également des émotions mitigées. La perte de coéquipiers talentueux ces derniers jours est difficile à concilier avec l’immense enthousiasme que je ressens à l’idée de rejoindre Blizzard – et de tirer parti de l’élan que vous avez créé pour le prochain chapitre de Blizzard.

Je tiens à remercier Matt pour l’introduction, à apporter un peu plus de clarté à l’annonce d’aujourd’hui et à partager davantage sur la façon dont je vois notre avenir ensemble chez Blizzard. Je comprends que cela représente beaucoup de choses à prendre en compte. La nouvelle de ma nomination risque sans aucun doute de susciter toute une série de réactions, de questions, voire d’inquiétudes.

Activision, Blizzard et King sont des sociétés résolument différentes avec des jeux, des cultures et des communautés distinctes. Il est important de noter que la façon dont Call of Duty se réveille le matin pour répondre aux attentes des joueurs peut souvent différer des jeux époustouflants du royaume de Blizzard : chacun avec des expériences de jeu différentes, des communautés qui les entourent et des modèles de réussite requis. J’en ai discuté avec l’équipe de direction de Blizzard et j’assume ce rôle avec une sensibilité à ces dynamiques et un profond respect pour Blizzard, alors que nous commençons à explorer l’exploration de nos univers vers des sommets encore plus élevés.

Je m’engage à faire tout ce que je peux pour aider Blizzard à prospérer, avec soin et considération pour vous et pour nos jeux, chacun unique et spécial à part entière. Je suis optimiste quant à notre capacité à servir nos communautés de joueurs actuelles et futures et à amplifier davantage la passion commune pour la grandeur, le raffinement et la maîtrise créative qui caractérise l’approche de Blizzard en matière de création de jeux.

La semaine prochaine, je serai à Irvine et j’ai hâte de communiquer avec le plus grand nombre d’entre vous possible. Je planifierai des rencontres informelles (et totalement facultatives), au cours desquelles je souhaite entendre davantage de personnes à travers l’organisation. Ceux d’entre vous qui ne peuvent pas assister à ces rassemblements ou qui ne se trouvent pas à Irvine, n’hésitez pas à m’envoyer un e-mail. Nous prévoyons également de tenir prochainement une assemblée publique.

Quelques faits personnels sur moi : mon travail n°1 dans la vie consiste à élever deux garçons extraordinaires. En plus d’être parent, une semaine typique pour moi consiste à trouver du temps pour le yoga et la prière quotidiens, et bien sûr, à jouer à des jeux vidéo (grand fan de Diablo IV par ici !). Tout au long, la joie que je trouve dans les jeux – et dans le travail avec ceux qui les créent – ​​ne fait que s’approfondir.

Je reste inspiré par l’héritage emblématique de Blizzard et par le rôle transformateur que le jeu a joué dans ma vie et dans celle des autres. J’ai hâte de commencer – d’écouter, d’apprendre, de responsabiliser et de collaborer avec vous tous sur notre avenir audacieux et brillant. Ensemble, puissions-nous forger de nombreux jours légendaires à venir.

Johanna