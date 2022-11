Présentation de CBC News Explore, notre chaîne gratuite pour les audiences en streaming

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Vous pouvez trouver plus de blogs ici .

Chaque semaine, environ 4,2 millions de personnes regarderont notre journal télévisé phare Le National en faisant ce que les téléspectateurs font depuis de nombreuses années : ils se brancheront sur CBC-TV à 22 h (ou sur CBC News Network à partir de 21 h HE.)

Cependant, vous pourriez être surpris d’apprendre que des millions d’autres regardent Le Nationalou des articles individuels produits par Le Nationalailleurs chaque semaine.

Ces téléspectateurs diffusent en direct et sur demande via l’application CBC News, notre site Web, CBC Gem, YouTube, Facebook, Instagram, Apple TV, Roku TV et d’autres téléviseurs connectés à Internet. Ils regardent ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et où ils le veulent.

Alors que certains critiques se concentrent sur le nombre d’auditoires de la télévision traditionnelle comme seule mesure de notre succès, la véritable histoire de la façon dont une organisation comme la CBC atteint et augmente son auditoire dans le paysage médiatique multiplateforme d’aujourd’hui est beaucoup plus vaste et infiniment plus complexe.

Les auditoires de diffusion en continu, bien que fragmentés, sont considérables et en croissance, avides de journalisme vidéo canadien de haute qualité et factuel – mais pas dans les endroits où nous avons traditionnellement offert des nouvelles télévisées.

Nous ne les traiterons pas après coup.

CBC News Explorer

C’est pourquoi nous avons lancé une chaîne de streaming gratuite et une nouvelle marque de streaming. Il s’appelle CBC News Explore — un endroit où les Canadiens peuvent s’éloigner du rythme effréné des nouvelles de dernière heure pour plonger plus profondément dans les histoires et les conversations qui façonnent nos vies.

Nous vous invitons à l’explorer.

CBC News Explore vous emmène au-delà des manchettes pour expliquer et vivre l’actualité avec nos journalistes au Canada et dans le monde.

CBC News Explore rassemble le meilleur de notre vidéo de CBC News, des émissions d’actualité et de longue durée, en plus de quelques émissions originales, dont une nouvelle émission quotidienne animée par Andrew Chang.

À propos de ça vise à élargir notre compréhension des histoires dont tout le monde parle, avec ouverture et une véritable curiosité. Comme le dit l’équipe de l’émission, Chang trouve “le génial dans les nouvelles quotidiennes” et approfondit les histoires avec un objectif clair et un sentiment d’émerveillement. Il est diffusé en direct sur CBC News Explore à 11 h HE, se répète plus tard dans la journée et peut être visionné à tout moment sur demande.

Plus d’émissions originales présentées sur CBC News Explore :

Cette semaine au Canada: Une émission hebdomadaire qui explore et explique l’actualité qui se déroule au cœur des communautés locales à travers le pays.

GROS: Un documentaire spécial mensuel qui expose comment les plus grandes industries de la planète impactent discrètement notre vie quotidienne. Le lancement ce mois-ci est GROS vrai crimequi explore comment l’adoption par l’industrie du divertissement d’histoires de crimes réels affecte les décisions prises par la police, les tribunaux et les médias.

Planète Merveille avec l’animatrice Johanna Wagstaffe : dans cette série originale de six épisodes, Wagstaffe cherche des réponses à des questions climatiques inhabituelles, nous présente les personnes intelligentes à la recherche de solutions au changement climatique et nous emmène dans un voyage à travers les forêts, les océans, les montagnes et les laboratoires. .

Listes de lecture, présentant le meilleur du journalisme quotidien et des reportages de CBC News, y compris des segments organisés sur le coût de la vie, le changement climatique et notre planète en évolution, et des histoires trouvées uniquement au Canada.

L’offre principale de la chaîne de streaming présente un journalisme vidéo captivant produit sur nos réseaux nationaux et locaux, y compris nos émissions phares d’actualités et d’investigation telles que Le National, Le cinquième État et Marché. Vous trouverez également le panel “At Issue” animé par la correspondante politique en chef Rosemary Barton en rotation régulière.

Dans Planet Wonder, l’animatrice Johanna Wagstaffe pose des questions climatiques inattendues dans le cadre d’un voyage de découverte à travers la science et les solutions au changement climatique. (Johanna Wagstaffe/CBC)

Nous sommes particulièrement ravis de présenter sur CBC News Explorez davantage l’incroyable journalisme local et les reportages régionaux primés que CBC réalise chaque semaine d’un océan à l’autre, dans le cadre de notre mandat de connecter et de refléter ce pays. Aujourd’hui, un très grand nombre de nos reportages régionaux et de nos vidéos d’actualité sont vus par des auditoires locaux, mais ils ne s’intègrent pas toujours dans un programme d’information télévisé national en raison des contraintes de temps du calendrier de diffusion – même s’ils sont personnellement pertinents, Peu importe où vous vivez.

CBC News Explore est différent de CBC News Network, qui demeure notre chaîne d’information en direct et d’actualité 24 heures sur 24, disponible via votre service de télévision par câble et par satellite ou sur CBC Gem.

Pour être clair, CBC News Network continue d’être une destination de choix pour les nouvelles de dernière heure, ayant servi des auditoires exceptionnels au cours de la seule année écoulée, sur des événements d’actualité majeurs tels que les manifestations du convoi et l’enquête en cours sur la Loi sur les mesures d’urgence, la guerre en Ukraine, la mort de l’impact de la reine et de Fiona sur le Canada atlantique, pour ne citer que quelques exemples.

Où regarder

Le flux gratuit CBC News Explore sera diffusé en continu sur un nombre croissant de plateformes, à commencer par Gemme de Radio-Canada la Application CBC News , CBCNews.ca et La chaîne Roku (canal 105 au Canada). Nous avons l’intention que les gens le trouvent sur davantage de téléviseurs connectés dans les mois à venir.

Pendant ce temps, de nombreux programmes et segments sur CBC News Explore sont également disponibles sur demande dans tous les endroits où vous trouvez déjà notre vidéo sur demande : CBC Gem, notre site Web et application d’actualités, nos pages YouTube et nos canaux de médias sociaux.

Nous sommes ravis d’offrir aux Canadiens une nouvelle façon d’explorer le meilleur de CBC News. C’est une partie importante de notre mandat en tant que radiodiffuseur public. C’est aussi une partie importante de notre avenir de servir les Canadiens sur la plateforme de leur choix.

Diffusez CBC News Explore maintenant – gratuitement et entièrement lancé à partir de cette semaine.