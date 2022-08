Présentation d’Asento Okanagan – Kelowna Capital News

Le nom Asento évoque immédiatement des sentiments d’ascension vers le haut, à un niveau plus élevé et plus raffiné. Avec ce sentiment à l’esprit, Alinea Developments présente Asento Okanagan, son nouveau projet résidentiel de luxe, situé à côté du célèbre et spectaculaire lac Okanagan, à Penticton BC.

Le développement de la boutique présente un design et des finitions inspirés de la station balnéaire, ce qui en fait l’endroit idéal pour une résidence principale, une résidence secondaire ou un immeuble de placement, Asento a quelque chose pour tout le monde.

Le luxe ne se limite pas aux possessions matérielles. Il s’agit de profiter pleinement de la vie et de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Un style de vie « Vivez les saisons » est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous achetez une maison à Asento Okanagan. Que vous cherchiez à dévaler les pistes ou à explorer les grands espaces, il y a toujours quelque chose à faire au fil des saisons. Et avec des équipements spectaculaires comme des stations de ski de classe mondiale, du golf et de la randonnée, ainsi que de nombreux vignobles et restaurants primés pour lesquels la vallée de l’Okanagan est célèbre, vous ne manquerez de rien.

Situé à proximité du centre-ville de Penticton, Asento est à proximité de cafés branchés, de restaurants, de brasseries et de boutiques en plein essor. Le charmant marché fermier saisonnier du week-end se trouve à quelques pas. La belle plage du lac Okanagan est à seulement 2 pâtés de maisons des résidences. Penticton lui-même est également facilement accessible avec un aéroport international à moins de 30 minutes.

Avec Asento, Alinea Developments apporte à la vallée de l’Okanagan un engagement envers une qualité inégalée dans un développement multi-résidences. La construction en béton avec un extérieur blanc mat élégant crée une première apparence sophistiquée, solide et discrète. Le choix de construction solide soutient les plans d’étage ouverts magnifiquement aménagés, les plafonds de 10 pieds de haut, les balustrades en verre minimales, offrant une sensation d’espace élevé et expansif. Le flux bien conçu de la vie intérieure / extérieure s’étend sur de grandes terrasses de 550 pieds carrés, équipées de barbecues à gaz intégrés, de vues spectaculaires et dégagées sur le lac Okanagan et les montagnes environnantes. Les terrasses couvertes sont le phare des réceptions en toutes saisons.

Les espaces de vie soigneusement aménagés sont entièrement climatisés pour un maximum de confort toute l’année. Les panneaux solaires intégrés sur le toit offrent une énergie alternative moderne et des économies de coûts. Des aspirateurs muraux Dyson sont inclus dans chaque maison. Les cuisines élégantes et contemporaines sont équipées de luxueux comptoirs en quartz cascade sur des îlots surdimensionnés spectaculaires. La zone de préparation est équipée d’un grand évier encastré et d’un superbe robinet à tirette lisse en caviar noir mat. Les appareils Samsung Smart complètent le design sophistiqué. Bien sûr, il y a une cave à vin intégrée, indispensable pour profiter des vignobles environnants.

Si vous êtes à la recherche d’un investissement immobilier de luxe, les revenus de location de vacances peuvent fournir un retour sur investissement important, mais ils peuvent également offrir un excellent moyen de compenser les coûts de possession d’une propriété de luxe. La vallée de l’Okanagan est une destination populaire pour les voyageurs de luxe en raison de ses paysages magnifiques et de ses commodités de choix.

Ne manquez pas votre chance de « vivre les saisons » dans la magnifique vallée de l’Okanagan. Pour plus d’informations sur Asento Okanagan, visitez notre site Web, www.asento.ca ou inscrivez-vous pour obtenir des informations sur les ventes à [email protected] Nous serions heureux d’organiser une visite virtuelle privée et de vous aider à trouver votre maison idéale.

Venez découvrir le luxe et la beauté de cette magnifique région !

