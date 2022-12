Présentateurs de Winter on the Farm : qui anime l’émission de Channel 5 ?

La star de STRICTLY, Helen Skelton, a troqué ses chaussures de bal contre des bottes en caoutchouc alors qu’elle revient pour une nouvelle série de Channel 5’s Winter on the Farm.

Les fans de l’émission sont attendus pour quatre jours d’action en direct à partir du lundi 5 décembre 2022 à la Cannon Hall Farm dans le South Yorkshire.

Winter On The Farm présente des images en direct de la ferme des agriculteurs Rob et Dave Nicholson dans le sud du Yorkshire[/caption]

Qui héberge Winter on the Farm?

Hélène Skelton

Helen Skelton revient une fois de plus pour l’émission de Channel 5[/caption]

L’animatrice régulière Helen Skelton revient une fois de plus pour présenter l’émission de Channel 5.

Skelton répète également actuellement pour les demi-finales de Strictly avec la danseuse professionnelle Gorka Marquez.

L’homme de 39 ans est né à Carlisle, Cumbria, Angleterre, et a grandi dans une ferme laitière du village de Kirkby Thore.

Elle a fait ses débuts à la télévision en co-présentant le programme pour enfants de la BBC Blue Peter de 2008 à 2013, en remplacement de Zoe Salmon.

Depuis 2014, elle est présentatrice sur Countryfile.

Parlant de la nouvelle série de Winter On The Farm, elle a déclaré: «J’aime les journées fraîches et froides, j’aime être dehors toute la journée, avoir le froid et le vent sur mon visage, puis les récompenses de m’asseoir devant le feu qui se réchauffe en haut.

“Avec l’équipe de Winter on the Farm, on rigole, c’est une super ambiance, comme si on sortait entre amis.”

Jules Hudson

Jules Hudson est de retour pour Winter on The Farm[/caption]

Jules Hudson revient à la ferme après avoir raté la série Summer 2022.

Hudson est un archéologue, écrivain et animateur, qui est probablement mieux connu pour avoir présenté Countryfile et Escape au pays.

Il a d’abord poursuivi une carrière d’officier de l’armée, avant de se lancer dans la production télévisuelle en 1996, en se concentrant sur des programmes historiques.

Il a fait ses débuts à l’écran en 2007 lorsqu’il a animé Escape To The Country.

Huson est également apparu dans Mastermind, Pointless Célébrités et The Alan Titchmarsh Show (2012).

En 2021, il rejoint Skelton pour une semaine d’émissions télévisées en direct, Summer On The Farm.

Quand passe Winter On The Farm sur Channel 5 ?

Winter On The Farm démarre sur Channel 5 le lundi 5 décembre 2022 à 20 h.

L’émission en quatre parties sera ensuite diffusée tous les soirs au Royaume-Uni jusqu’au jeudi 8 décembre.

Chaque épisode sera également disponible sur My5.

Comme d’habitude, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir un large éventail d’animaux qui vivent à Cannon Hill dans le Yorkshire.

Cannon Hall Farm est une grande ferme familiale située dans les contreforts vallonnés des Pennines.

Il est géré par les agriculteurs Robert, David et Roger qui sont des habitués de Springtime on the Farm et The Yorkshire Vet.