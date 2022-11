Présentateurs de Children In Need 2022 : hôtes et invités spéciaux dévoilés

CHILDREN In Need est de retour pour 2022 avec une nouvelle gamme d’hôtes.

Le programme annuel est devenu un incontournable de la télévision, mais qui l’anime cette année ?

Children In Need sera diffusé sur la BBC

Qui sont les hôtes et les invités spéciaux de Children In Need ?

Ade Adepitan MBE

Ade a dit qu'il aimait travailler avec l'association caritative

Ade Adepitan MBE est sur le point d’accueillir les enfants dans le besoin de cette année.

Parlant de la raison pour laquelle il voulait présenter l’émission, il a déclaré: «J’adore travailler avec BBC Children in Need et faire partie de l’émission. C’est une nuit incroyable, et après ces dernières années, avec COVID et la crise du coût de la vie, le travail que fait BBC Children in Need est plus important que jamais.

Alex Scott MBE

Alex Scott s'est tourné vers la présentation après sa carrière de footballeur

La star du football Alex Scott MBE utilise ses talents de présentatrice pour le spectacle.

En disant ce que l’organisme de bienfaisance signifie pour elle, Alex a déclaré: “BBC Children in Need occupe une place spéciale dans mon cœur, les histoires des enfants incroyables et la générosité du public britannique ne cessent de m’étonner.”

“Je suis très honoré de présenter une autre soirée incroyable de collecte de fonds.”

Chris Ramsay

Chris apportera un peu de comédie à Children In Need.

Il a plaisanté en disant que pour se préparer à la présentation, il essayait de faire passer tous ses gros mots à l’avance.

Il a dit: “Je crie toute mon allocation de gros mots pour la journée dans un oreiller à l’hôtel avant le spectacle, prends une tasse de thé, peut-être une banane et m’assure de savoir où me tenir.”





Mel Giedroy

Mel est connue pour ses talents de présentatrice

Mel n’est pas étranger à l’hébergement de programmes.

Elle a dit qu’elle voulait être impliquée dans l’événement de cette année “plus que jamais”.

Donnant des conseils à Jason Manford lors de sa première année de présentation, Mel a déclaré : « Ne me regarde pas. Faire le contraire de ce que je fais. Éloignez-vous littéralement de moi.

Jason Manford

C’est la première année que Jason présente l’émission Children In Need de la BBC.

Il a expliqué pourquoi il voulait s’impliquer : « J’ai toujours été impliqué dans une association caritative. J’ai collecté des fonds pour cela dans le passé et j’ai évidemment regardé moi-même la nuit de mon enfance.

“C’est un organisme de bienfaisance qui aide les enfants de nombreux domaines et milieux différents, mais plus particulièrement pour moi, étant moi-même issu d’un milieu – un milieu défavorisé -, pouvoir aider un organisme de bienfaisance qui aide ces enfants signifie beaucoup pour moi.”

Quand est-ce que Children In Need est à la télévision ?

Children In Need sera de retour sur nos écrans pour l’émission 2022 le vendredi 18 novembre.

Il sera diffusé sur BBC et sur BBC iPlayer.