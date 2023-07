Présentateur de télévision pour enfants des années 90 et ancienne star de Neighbours, maintenant âgé de 50 ans, semble méconnaissable en présentant une chaîne de télé-achat

La star de NEIGHBORS, Sarah Vandenbergh, a l’air très différente 30 ans après avoir fait ses débuts sur le feuilleton australien.

L’actrice et présentatrice, aujourd’hui âgée de 50 ans, a joué le rôle original de Lauren Carpenter dans Neighbours de 1993 à 1994.

Instagram

La star de Neighbours Sarah Vandenbergh a l’air très différente 30 ans après les débuts du feuilleton[/caption] Getty

Sarah a ensuite quitté l’Australie pour le Royaume-Uni après avoir décroché le rôle de Kerri dans Hollyoaks en 1999.

Elle a également été présentatrice sur Fully Booked de 1996 à 1997 et est apparue dans le rôle invité de Lana Hemmings à Holby City.

Plus tard, elle est apparue en tant que nonne dans le court métrage Fancy Dress et en tant qu’étudiante Cassie Sanderson dans Inbetweeners.

En 2006, elle a joué dans un épisode de McLeod’s Daughters.

La star du feuilleton a depuis cessé d’agir pour devenir présentatrice sur TVSN, une chaîne de magasinage populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La star est une animatrice régulière vendant une gamme de produits ménagers aux clients à la télé.

Sarah n’est pas la seule star de Neighbours qui semble méconnaissable depuis son passage dans le feuilleton australien à succès.

Mark Little, mieux connu pour avoir joué le favori des fans, Joe Mangel, a quitté son rôle en 2005 avant de le reprendre pour la finale du feuilleton l’année dernière.

Teasant l’épisode en un clin d’œil, la page Twitter Test Match Special de la BBC a écrit: « ICYMI: View from the Boundary – Mark Little. @themarklittle alias Joe Mangel de Neighbors a rejoint Jonathan Agnew à Edgbaston.

Les fans ont immédiatement afflué vers les commentaires et ont partagé leur enthousiasme.

Un fan a commenté: « C’est génial. Rappelez-vous que Mark est venu à Billericay en 1999 pour jouer un match bénéfice pour Nasser Hussain. Sa rotation des jambes était bien meilleure qu’il ne le laissait croire… »

« J’ai beaucoup apprécié cette conversation – plus de Joe Mangel s’il vous plaît », a tweeté un deuxième.

Un troisième a écrit: « C’était agréable d’entendre Mark. Les voisins m’ont beaucoup aidée lorsque je suis allé rencontrer mes beaux-parents. Je pourrais identifier correctement un Ute à un mile de distance ! »

« Merci à vous deux pour cette vue très agréable depuis la frontière », a déclaré un quatrième.

Un cinquième écrit : « J’ai vraiment apprécié ce chat, fascinant, merci ! (Et oui, j’ai regardé Neighbours).

Instagram

Sarah est désormais animatrice d’une chaîne de shopping[/caption]