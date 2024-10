La plus belle annonce de la semaine.

Non seulement Présence(s) Photographie ne vous demande pas de payer les frais d’inscription, mais si vous êtes sélectionné, ils vous hébergeront et rembourseront vos frais !

Vous êtes photographe, amateur ou professionnel et souhaitez toucher le public avec votre travail : préparez une série de photos ou un diaporama de 2 à 4 minutes et participez, en Drôme provençale, au festival de photographie Présence(s).

Présence(s) Photographie : Appel à candidatures

Date limite : 24 novembre 2024

https://www.presences-photographie.fr/page/2929598-appel-a-candidatures