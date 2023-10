Présence sur scène – Shaw Local

Après être monté sur scène en tant qu’acteur et comédien – notamment en faisant partie du Geneva Underground Playhouse – les projecteurs sont aujourd’hui braqués sur Eric Peter Schwartz, résident d’Aurora, en tant que musicien.

Schwartz devient un visage familier sur scène car il se produit constamment.

Le journaliste et blogueur musical Eric Schelkopf l’a récemment rencontré entre deux émissions pour discuter de sa dernière aventure dans le secteur musical du secteur du divertissement.

SHELKOPF – Depuis 2013, vous êtes un artiste acoustique solo, n’est-ce pas ? Avant cela, jouiez-vous avec un groupe complet ?

Schwartz – Avant cela, je faisais principalement du théâtre et des sketches comiques. J’écrivais des chansons en coulisses. De temps en temps, je sortais et faisais des micros ouverts tout seul. Mais c’était assez rare.

La plupart de mon temps était consacré à l’écriture, au théâtre ou aux sketches comiques.

SHELKOPF – Qu’est-ce qui vous a donné envie d’explorer la musique ?

Schwartz – Je voulais vraiment juste aller faire quelque chose par moi-même, où la seule chose dont je devais m’inquiéter quand j’avais un spectacle, c’était moi. Il était temps de faire certaines choses par moi-même.

SHELKOPF – Comment avez-vous apprécié cela ?

Schwartz – J’adore ça. J’ai toujours voulu faire ça. Même lorsque j’étais avec le groupe de comédie Gag Reflex, j’essayais de nous présenter comme un groupe. J’adore me promener et jouer des spectacles. Avant, je pensais que c’était une idée terrifiante de se tenir debout tout seul, mais j’ai vraiment apprécié ça.

SHELKOPF – Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette expérience ? Est-ce l’interaction avec le public ?

Schwartz – Interagir avec un public est formidable. Si vous jouez de la musique de fond dans un bar, il n’y a pas beaucoup d’interaction. Quand j’ai un spectacle dans un endroit comme un café où les gens écoutent réellement, alors oui, interagir avec le public et leur parler et des choses comme ça, c’est toujours génial.

J’adore jouer au magasin de disques Kiss The Sky à Batavia. Les gens qui sont là sont là parce qu’ils aiment la musique. En 2016, j’ai fait une petite tournée des disquaires. J’ai duré environ une semaine et j’ai fait huit concerts entre l’Indiana, l’Illinois et le Wisconsin. J’ai juste fait le tour de tous ces différents magasins de disques.

La plupart d’entre eux semblaient avoir intégré l’idée d’être également une salle de concert pour les musiciens locaux. C’est une bonne affaire pour les disquaires de faire ça avec des musiciens locaux.

SHELKOPF – Je sais que vous avez été nommé auteur-compositeur de l’année 2014 par Twirl Radio. Était-ce un boost d’ego ?

Schwartz – Mike Lidskin, qui dirige Twirl Radio, est un de mes grands supporters. J’ai été surpris et oui, c’était un boost pour mon ego. Absolument.

SCHELKOPF – Vous décrivez votre musique comme étant plutôt folk et décalée.

Schwartz – D’habitude, je me mettais avec quelqu’un comme John Mellencamp ou Paul Simon, un peu ce genre de folk rock et probablement juste un peu plus décalé. J’ai des trucs qui relèveraient probablement un peu plus de Warren Zevon et certaines de ses choses les plus bizarres. Non pas que je sois aussi bon que n’importe lequel de ces gens, mais si je devais trouver où je mens, c’est là.

SHELKOPF – Travaillez-vous sur du nouveau matériel ?

Schwartz – J’écris toujours. Quand une chanson me vient, alors elle me vient. Et puis je l’écris.

En général, je l’essaie lors d’un concert, et si ça marche, je le garde et éventuellement, je l’enregistre peut-être.

Maintenant que je fais ça à plein temps, je vais probablement devoir me réserver du temps. C’est la seule chose que j’ai commencé à remarquer : dès que c’est devenu mon travail, l’écriture de chansons ralentissait parce que j’étais beaucoup plus préoccupé par le fait que je devrais réserver beaucoup de spectacles et être payé.

Mais je travaille toujours sur quelque chose. Je transporte des cahiers avec moi.

J’ai un petit magnétophone, et si j’ai juste un petit extrait d’une idée musicale, je l’enregistrerai là-dessus. Ou je l’enregistrerai sur mon téléphone.

SHELKOPF – Avez-vous un processus pour écrire une chanson ?

Schwartz – Parfois, je pense d’abord aux paroles, d’autres fois, cela commence comme de la musique et ensuite j’y ajoute des paroles.

Cela me vient en quelque sorte. Je n’ai pas d’heure fixe dans la journée pour écrire, ou quoi que ce soit du genre.

SHELKOPF – Pensez-vous que votre musique a évolué depuis vos débuts ?

Schwartz – Oh, ouais, je pense que oui. La performance elle-même s’est améliorée.

Avec le temps, vous vous améliorerez. Les chansons semblent un peu plus raffinées quand j’en ai fini avec elles maintenant. Quand j’ai fini une chanson et que je suis prêt à la jouer, soit elle semble plus raffinée, soit je suis simplement plus disposé à la jouer devant des gens. Il y a eu des jours où je finis une chanson le matin et je la joue lors d’un concert le soir.

Retrouvez Eric Peter Schwartz à l’un de ces prochains spectacles dans le nord de l’Illinois !

30 septembre County Seat Pub et Pizzeria, Morris

11 octobre Raimondo’s Pizza and Pub, North Aurora

20 octobre Gonzo’s Pizzeria, Sandwich

3 novembre House Cafe, Dekalb

Une liste complète de ses prochains spectacles peut être trouvée sur epschwartzmusic.tumblr.com.